Cómo ha funcionado el efecto Mónica García y Pablo Iglesias en las elecciones de Madrid

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, arrasa en las elecciones Madrid y obtiene 64 diputados. Con el 56% de los votos escrutado, Ayuso duplica los resultados que logró hace dos años y consigue apenas un escaño menos que los tres partidos de izquierda juntos.

Más Madrid, encabezado por Mónica García, queda tercera con 24 parlamentarios, cuatro más que hace dos años y muy cerca del Partido Socialista. Unidas Podemos, con Pablo Iglesias al frente de la candidatura, obtiene 12 representantes, lo que supone cinco más que en las anteriores elecciones a la Asamblea de Madrid.

El golpe de Iglesias no surge efecto

Todo parece que la arriesgada decisión de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia del Gobierno de España y presentarse a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid no ha surgido el efecto esperado. Aunque es cierto que los sondeos internos que manejaba la formación cuando postulaba a Isa Serra como cabeza de lista no alcanzaban el 4%, el líder de Unidas Podemos no logra superar a los otros dos partidos de izquierdas.

La formación morada centró su campaña en torno a una gran participación. "Que hable la mayoría", se podía leer en su eslogan electoral. Sin embargo, una amplia participación en las urnas no ha beneficiado a Iglesias y ha acabado con el mito de que la movilización beneficia a la izquierda.

Por su parte, Mónica García ha logrado mejorar los datos de las pasadas elecciones autonómicas cuando Más Madrid obtuvo 20 diputados y el 14,65% de los votos. La candidata de Más Madrid asumió la candidatura de Más Madrid a las elecciones autonómicas después de que Íñigo Errejón se presentara como candidato a las elecciones generales de noviembre 2019.

García, enfermera en activo, ha centrado su campaña en el eje sanitario en la pandemia provocada por el Covid-19. Su continuo enfrentamiento con Ayuso parece que ha surgido efecto ya que se encuentra a solo un escaño de empatar con el PSOE.