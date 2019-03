Comienzan los primeros actos de la Diada ante la posición del Gobierno a una consulta ilegal

SOCIEDAD CIVIL PIDE FOMENTAR LA UNIDAD

Los nacionalistas catalanes han advertido al presidente del Gobierno de los problemas que, según ellos, puede causar no dar respuesta a sus pretensiones. El Presidente Mariano Rajoy les ha respondido que lo mejor para que no haya problemas es no convocar un referéndum ilegal. Este debate se producía mientras en Barcelona se desarrollaban los primeros actos de la Diada.