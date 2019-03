Colau, sobre la suspensión de licencias turísticas: "Era necesaria para poner orden en la ciudad"

Hace unos días se conocía que el Ayuntamiento de Barcelona suspendía oficialmente la concesión de licencias para todo tipo de alojamientos turísticos como paso previo a un plan de regulación, incluídas las que ya estaban en trámite.

Ante la polémica surgida, Ada Colau explica que "queremos preservar el turismo de nuestra ciudad", y considera que "era necesaria una suspensión cautelar temporal de nuevas licencias que estaban fuera de control".

En una entrevista en Espejo Público, asegura que "por el bien de la actividad turística, era necesaria la suspensión" para "poner orden en toda la ciudad". Explica que, en una ciudad tan grande como Barcelona, "algún proyecto se verá afectado", pero también "hay que preguntarse cuántos vecinos se ven afectados si no se hace esta suspensión cautelar".

Además, considera que "como máximo la moratoria calculamos que durará un año".

Referéndum en Grecia

El Gobierno de Tsipras ha encontrado muchos apoyos en España por el referéndum del domingo. La alcaldesa de Barcelona escribía en Facebook lo siguiente: "Siempre del lado de la democracia, de la soberanía real, de quienes defienden derechos, no de quienes los recortan, de quienes dan la palabra al pueblo. Siempre del lado de la gente".

La alcaldesa de Barcelona asegura que "el 'no' en el referéndum (griego) lo valoro como un 'sí' a la democracia". Asegura que "Grecia nunca habló contra el euro", pero en su opinión, dice que las instituciones deben estar al servicio de la democracia y le parece "admirable" cómo, ante "un dilema muy difícil lo que haga sea consultar a la ciudadanía con un referéndum".

Apunta que "lo que nos debe preocupar es el hecho de que en Europa eso se trate como una excepcionalidad", ya que "en sí mismo el referéndum es un éxito que responde a una coyuntura muy complicada".

Asegura que en Grecia no dicen que no quieran pagar la deuda, "se pide democracia y sentido común, y desde ese punto de vista, todo nuestro apoyo". Asimismo, añade que "Grecia busca dar la palabra al pueblo para que no haya dudas en nombre de quién se actúa".

Colau explica que "Europa debe ser un instrumento al servicio del bienestar de las personas", pero matiza que "hay fuertes desigualdades, desequilibrios y unos recortes que ponen en peligro la vida de la gente".

En su opinión "hay que buscar la forma razonable de que Grecia devuelva la deuda, pero sin renunciar a derechos básicos como la sanidad, la educación o las jubilaciones".

Subvención al circuito de Cataluña

Ada Colau puso en duda la subvención que recibe el circuito de Cataluña por parte del Ayuntamiento para organizar el gran premio. "En el contexto actual, con lo que está ocurriendo en Barcelona, la Fórmula 1 no es una prioridad", aseguró Colau.

Ahora, preguntada por ello, ha explicado que aún no han tomado ninguna decisión, "estamos recogiendo información sobre algunos gastos y subvenciones" para así "ver las cantidades de dinero que suponen, cuál es el retorno para la ciudad, y ver si hay otras prioridades que no están siendo atendidads por falta de recursos".

Por ello, explica que "con una valoración global, se someterá a valoración y votación".

La Guardia Urbana, "preocupada"

Cuando ganó Barcelona en Comú en las municipales, muchos agentes de la Guardia Urbana encajaron con "preocupación" el ascenso al poder municipal de una coalición afín al movimiento okupa, partidaria de los escraches y significada por sus críticas a este cuerpo policial.

Colau dice que tiene "plena confianza" en la Guardia urbana y asegura que "hacen una tarea muy dificíl y necesaria". No obstante, recuerda que "empezamos una nueva etapa y la Policía Municipal debe reforzar su dimensión de proximidad y hacer una tarea más preventiva que reactiva, detectar las fuentes de conflictos y hacer tareas de mediación urbana".

Colau se muestra partidaria de "eliminar los antidisturbios", ya que lo "lógico", dice, es "reducir y reorientar las tareas de proximidad".

Su novio, contratado en el Ayuntamiento

El novio de Ada Colau, Adrià Alemany, es un economista y activista como ella que ha sido contratado por el partido. La alcaldesa de Barcelona ha querido subrayar que "ha sido BComú quien le ha ofrecido el puesto, igual que a otras personas", y dice que "no tendría sentido que yo discriminara a mi pareja", ya que "ha sido uno de los impulsores de la candidatura y su CV le avala".

Ha asegurado que en todo momento han actuado con "transparecia" y Alemani cobrará menos de lo que actualmente percibía en su trabajo fijo.

Asimismo, considera que "sería injusto que yo le vetara", cuando "ha sido uno de los impulsores de la candidatura Barcelona en Comú".

Independentismo en Cataluña

Sobre el independentismo catalán, Colau ha dicho que, desde su candidatura, plural, "todos estamos de acuerdo con que se tiene que poder discutir el encaje de cataluña en el estado" y "el derecho a decidir es un principio democrático irrenunciable".