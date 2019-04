Coalición Canaria avisa a Rajoy que su apoyo en la investidura "no es un cheque en blanco"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha dado por ratificado el acuerdo con el PP para impulsar la llamada "agenda canaria", pero ha advertido a Mariano Rajoy de que tras la investidura no tendrá "un cheque en blanco" y deberá ganarse el apoyo "ley a ley" y "semana a semana".

Con estas palabras se ha referido la diputada de Coalición Canaria a la posición que mantendrá su partido en la probable sesión de investidura que tendrá lugar a finales de semana, cuando los nacionalistas canarios dirán sí a Rajoy para que sea presidente del Gobierno, tal y como ha avanzado Oramas en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la audiencia con el Rey.



Pero a partir de ahí, "el PP debe ganarse el apoyo de Coalición Canaria" porque el acuerdo suscrito en agosto se atiene sólo a dicha sesión, no a la legislatura. "Nuestro apoyo no es un cheque en blanco" y tendrá que conseguirlo "decreto a decreto, ley a ley, semana a semana", ha avisado.



Está vigente dicho acuerdo para la "agenda canaria", redactado prácticamente en las mismas condiciones que el que unos meses antes firmó con el entonces candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE.



El acuerdo enumera una serie de políticas prioritarias para las islas, no "unos privilegios". Una serie de objetivos, en suma, que a su juicio quedaron cercenados por la mayoría absoluta del PP durante la legislatura que arrancó en 2011 y que ahora, ha dicho, son "de obligado cumplimiento".



La actualización de las pensiones contributivas en Canarias, un sistema justo de financiación autonómica o medidas para el impulso del transporte, bien aéreo, bien por carreteras, son algunos de los ejes de dicha "agenda canaria".



Oramas, asimismo, ha considerado que la legislatura que ya ha empezado, pero a la que le falta gobierno, aún "difícil", puede ser "la de las oportunidades" y "las grandes transformaciones" que necesita España, especialmente para la revisión de la Constitución.



"Espero que el PP y que Rajoy sean conscientes de que no tienen la mayoría absoluta, y por eso, deberán cambiar su forma de hacer política", ha afirmado para recalcar, justo después, que ha transmitido al Rey su impresión sobre lo que serán los próximos meses en el Parlamento: de diálogo y permanente negociación.



Precisamente por ello, según sus palabras, "es momento de buscar consensos en materias que requieren pactos de Estado".



Por ejemplo, en la reforma de la Constitución, ya que tiene la sensación de que casi todos los partidos en el Congreso coinciden en qué aspectos básicos del texto deben replantearse. Eso mismo ha trasladado al Jefe del Estado, "y en su momento" presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy.



Oramas ha evitado concretar si cree que la legislatura será corta o larga, aunque ha puntualizado que "con año y medio o dos años puede ser suficiente" para alcanzar acuerdos fructíferos tras un año "terrible" por el bloqueo político