Clara Ponsatí no se presentará ante el Tribunal Supremo: "Algún día iré a Madrid. O puede que no, vete a saber"

Gonzalo Boye, el abogado de Carla Ponsatí, ha confirmado que la exconsellera y eurodiputada de Junts no se presentará ante el Tribunal Supremo este lunes.

Tal y como ha recordado el abogado, Ponsatí ya dijo el domingo que este lunes tenía trabajo, por lo que dejaba en el aire su comparecencia en el TS ante el juez instructor del Procés, Pablo Llarena: "Yo mañana trabajaré, tengo trabajo".

"Algún día u otro iré a Madrid. O puede que no, vete a saber"

Durante el mismo acto en la oficina europarlamentaria de Junts con motivo del día de Sant Jordi, Ponsatí no concretó si iría o no a Madrid: "Todas las capitales europeas son interesantes", dijo en tono irónico. "Nunca digas de esta agua no beberé. Algún día u otro iré a Madrid. O puede que no, vete a saber".

"Llueve en Flandes"

De esta manera, las palabras de Gonzalo Boye durante una entrevista en TV3 han terminado por confirmar lo que ya se sospechaba: Clara Ponsatí no estará este lunes en el Tribunal Supremo.

"Ya ha llegado a Bruselas o está de camino", ha declarado el letrado poco antes de que Ponsatí corroborara que se encuentra en Bélgica a través de una que ha compartido en su cuenta de Twitter y que ha acompañado del mensaje "Llueve en Flandes".

Asimismo, en esta misma entrevista en la televisión catalana, el abogado ha criticado que no se esté respetando la inmunidad de la política de Junts por su condición eurodiputada.

Acusada de desobediencia

Clara Ponsatí está acusada de desobediencia por su implicación en el referéndum del 1 de octubre(1-O). No obstante, la exconsellera d'Educació ya ha manifestado en varias ocasiones que no tiene muchas ganas de hablar con Llarena, magistrado del Supremo a cargo del caso.

La eurodiputada no puede ir a prisión, ya que solo está acusada de desobediencia, que no tiene pena de cárcel después de que el Gobierno reformara hace unos meses el delito de sedición.

La vuelta de Ponsatí a España

Ponsatí volvió a Cataluña en la tarde del martes 28 de marzo después de más de cinco años en los que ha estado fuera de España para evitar ser procesada por el 1-O. Tiempo en el que ha estado entre Escocia y Bélgica.

Sin embargo, apenas un par de horas después de su llegada, la exconsellera fue arrestada por un mosso que iba de paisano. Ponsatí fue detenida en público, a pesar de enseñar su tarjeta de europarlamentaria, y fue llevada hasta la Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet de Llobregat. Allí, el juez de guardia la puso en libertad tras más de cuatro horas retenida.

A la mañana siguiente, el miércoles 29 de marzo, Ponsatí cogió un vuelo a Bruselas para asistir a una sesión plenaria de la Eurocámara.