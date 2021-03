Ciudadanos, tras la moción de censura con el PSOE en Murcia: "Los murcianos no se merecen un 'vacunagate'"

El PSOE y Ciudadanos han presentado una moción de censura en la Asamblea Regional de la Región Murcia para desbancar al Partido Popular de los gobiernos regional y local. Ambos partidos suman 23 votos, con lo que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante y poder gobernar a nivel autonómico. También suman en el ayuntamiento de la ciudad de Murcia.

Lamenta el "descontrol en la vacunación"

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, y el vicealcalde de Cs en el Ayuntamiento, Mario Gómez, tras registrar la moción de censura. Ana Martínez ha explicado las razones de este movimiento político: "El PP ha demostrado que solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición, solo hemos encontrado trabas, excusas y obstáculos. Así es imposible gobernar. No podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios y de esta pésima imagen de nuestra Región. La confianza se ha ido perdiendo. Llevamos semanas solicitando la lista de altos cargos vacunados y nos ha resultado imposible acceder a esta información, algo que consideramos totalmente inadmisible. Los murcianos no se merecen un 'vacunagate' y esta inestabilidad".

La tensión entre PP y Ciudadanos se habría quebrado definitivamente debido al escándalo de la vacunación irregular del consejero popular de Sanidad, Manuel Villegas. La formación naranja pidió y consiguió su dimisión, así como la de todos los altos cargos vacunados. La exigencia de Vox de aplicar el pin parental en los colegios murcianos también habría sido clave para que tomaran esta medida.

Ana Martínez explica el acercamiento al PSOE para desbancar a Fernando López Miras: "Por todo ello hemos hablado con la primera fuerza política en la región, el PSOE, y los dos partidos estamos convencidos de que un cambio es necesario e imprescindible en la Región de Murcia y que ese cambio va a traer estabilidad y prosperidad. También me gustaría transmitir un mensaje de estabilidad, confianza y esperanza a todos los murcianos porque Ciudadanos seguirá demostrando que es posible que es posible trabajar en transparencia".

Esto va a suponer el fin del Gobierno presidido por Fernando López Miras en la Comunidad y la candidata a ocupar la Presidencia será la actual portavoz del Ejecutivo y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal. En el caso del Ayuntamiento de Murcia, la moción pondría fin al gobierno del alcalde José Ballesta, sostenido también por Ciudadanos en coalición.

Asimismo, aseguran que esta medida se circunscribe a la Región de Murcia y al ayuntamiento de la ciudad de Murcia.

El enfado del Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular ha querido mostrar su enfado tras la moción de censura: "Es un acuerdo de Ciudadanos con PSOE y con Unidas Podemos. Es decir, Arrimadas pacta con Iglesias. Permite que los radicales puedan gobernar en Murcia. Es una gran irresponsabilidad. Y trae una enorme inestabilidad en plena pandemia sin ningún motivo. Arrimadas rompe su palabra. Dijo que el acuerdo duraría cuatro años".