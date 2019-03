Ciudadanos se querella contra Roger Torrent por no acatar la suspensión de los diputados procesados

Ciudadanos presenta una querella criminal contra el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, al considerar que no ha acatado la suspensión de los diputados independentistas procesados por el Tribunal Supremo, que ayer ratificó el Tribunal Constitucional.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha tardado en responder y ha acusado a Ciudadanos de "querer ganar en los tribunales lo que no gana" en la cámara catalana y ha advertido de que sus "amenazas" no le harán "retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y las libertades".

"Quieren ganar en los tribunales lo que no ganan en el Parlament. Sus amenazas no nos harán retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y las libertades. En política la solución pasa por las urnas, no por los juzgados", ha remarcado.

A las puertas del juzgado, Inés Arrimadas explica que presenta esta querella porque "siguen sin cumplir con las resoluciones de los tribunales" y sentencia: "Así como la gente tiene que cumplir con lo que dicen las normas, los independentistas se piensan que son impunes y que pueden hacer lo que les dé la gana dentro y fuera del Parlament".

La líder de Ciudadanos en Cataluña explica que presentan esta querella porque sigue sin cumplirse lo que dijo el Supremo y explica que pese a que estos diputados están suspendidos, se siguen contando sus votos y pueden seguir presentando iniciativas.

Respecto a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, Arrimadas se pregunta qué más tiene que pasar para que Sánchez actúe en Cataluña.

"Tenemos a un señor que es un peligro público al frente de la Generalitat y pedimos al Gobierno que nos proteja porque nos sentimos huérfanos porque nos ha entregado como botín al separatismo", lamenta Arrimadas.