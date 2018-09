Ciudadanos insiste en que es necesario que Sánchez acuda al Congreso para explicar si hizo "trampas" con su tesis

Ciudadanos ha comenzado a hablar ya del 'caso Sánchez' para referirse a la polémica que se ha generado en torno al contenido y la autoría de la tesis doctoral del presidente del Gobierno y ha insistido en la necesidad de que acuda al Congreso para explicar a los españoles si hizo "trampas" con su tesis doctoral.

En rueda de prensa en el Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha saludado que haya hecho accesible su tesis, "lo que Rivera le pidió", pero su partido mantiene que es necesario que acuda a la Cámara Baja para aclarar algunas noticias "preocupantes" que se han conocido en los últimos días.

Según ha recordado, han salido noticias apuntando a que el presidente plagió su tesis, que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico y que el tribunal que le otorgó el cum laude estaba copado de afines y novatos.

Las declaraciones de parte no resuelven el caso

Villegas ha señalado que aunque Moncloa asegure que la tesis doctoral del presidente supera los controles académicos para detectar plagios, "una declaración de parte no resuelve el 'caso Sánchez'".

"Sánchez tiene que venir al Congreso porque los españoles tiene que saber sobre si hizo o no trampas (con su tesis)", ha reiterado. Preguntado sobre si Ciudadanos tiene previsto dar algún paso más si la comparecencia de Sánchez que registraron este jueves junto al PP no sale adelante, dado que Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto no prevén apoyarla en la Junta de Portavoces, Villegas ha respondido que trabajarán para que no sea así.

En todo caso, espera que Sánchez no se "escude" en sus socios, los "populistas" de Podemos y "adalides" de la regeneración democrática y los separatistas para "protegerse" para evitar acudir al Congreso, donde Villegas cree que el presidente debería tener el "arrojo" de comparecer 'motu proprio'.