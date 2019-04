Ciudadanos exige a Sánchez que en la reunión con Puigdemont no hable del referéndum

POR EL "VETO POLÍTICO" QUE HAN FIRMADO

El secretario de Comunicación de Ciudadanos ha recordado a Pedro Sánchez que en su reunión con el president Carles Puigdemont no puede hablar de "saltarse la legalidad", de un referendo o romper la unidad de España, pues es el "veto político" firmado con su partido. No obstante, ha señalado que ellos no controlan con quién se reúne Sánchez porque "no sería lógico que en democracia sea C's el que impide reuniones cuando precisamente estamos abanderando el diálogo".