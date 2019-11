Ciudadanos elegirá a su nuevo líder el próximo 15 de marzo

Pesos pesados de la Ejecutiva de Albert Rivera integran la gestora que tomará las decisiones de Ciudadanos hasta la celebración del congreso extraordinario del partido, que tendrán como portavoz del nuevo órgano de dirección a la dirigente canaria Melisa Rodríguez.

La Asamblea, tal como ha decidido también el Consejo general reunido en un hotel de Madrid, se celebrará el 15 de marzo para elegir a su nuevo presidente, que todo apunta a que será Inés Arrimadas, quien no formará parte de la gestora puesto que ya se ha postulado como candidata, aunque no ha presentado formalmente su candidatura.

La gestora está compuesta por dieciséis miembros, incluido el presidente del Consejo General, Manuel Bofill, y aunque todos formaban parte de la Ejecutiva saliente, destaca el hecho de que no están algunos de los fichajes personales de Rivera, entre ellos Marcos de Quinto, Edmundo Bal o Sara Jiménez. Pero sí está su núcleo duro, como José Manuel Villegas y Fran Hervías, que han dimitido en los últimos días.

Todos los nombres de la gestora

Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados la anterior legislatura y que no obtuvo escaño en las elecciones del pasado 10 de noviembre, será la portavoz de la gestora del partido, elegida este sábado por el Consejo General para dirigir al partido hasta la celebración, el 15 de marzo, de la asamblea general extraordinaria que debe elegir a la nueva dirección.

Según mandan los estatutos de Ciudadanos, el presidente de la gestora será el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill. El secretario general será José Manuel Villegas, que lo era del partido y que días atrás anunció que no formará parte de ninguna candidatura para integrar esa nueva dirección de Ciudadanos. El que ha sido responsable de las finanzas del partido, Carlos Cuadrado, lo será también de la gestora, en la que será vicesecretario general.

Junto a Melisa Rodríguez como portavoz, Joan Mesquida, candidato por Baleares que tampoco ha obtenido escaño, será portavoz adjunto.

José María Espejo, que será diputado por Barcelona tras la renuncia de Fernando de Páramo, estará en la gestora como responsable de Acción Institucional. Fran Hervías, que esta misma semana dimitió como secretario de Organización, asume esa responsabilidad en la gestora, y Marina Bravo lo será de Programas.

Guillermo Díaz, diputado electo por Málaga, asumirá la responsabilidad de Comunicacion en la gestora, con Beatriz Pino como responsable adjunta de esa tarea. Estarán también los dos principales dirigentes de Madrid: el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, como responsable de Política Autonómica; y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, como responsable de Política Local. El peso de Madrid en esta gestora se incrementa también con Marta Martín, consejera, como responsable de Relaciones Institucionales.

No hay responsabilidad de Economía como tal en la gestora, pero el referente en ese área será Luis Garicano, eurodiputado, que se mostró crítico con algunas decisiones de la anterior dirección y que apadrinó a algunos abiertamente críticos, como Toni Roldán.

Garicano entra en la gestora, como responsable de Asuntos Internacionales, y no entra Marcos de Quinto, fichaje estrella de Albert Rivera en las elecciones del pasado mes de abril y que repitió en las de noviembre, que sí es diputado electo en el Congreso y que, previsiblemente, llevará el peso económico en el grupo parlamentario. No están tampoco en la gestora otros de esos fichajes que también serán diputado esta legislatura: ni Edmundo Bal ni Sara Giménez.

El que fue secretario general del Grupo Parlamentario y que se quedó sin escaño en las últimas elecciones, Miguel Gutiérrez, será el responsable de Formación en la gestoria, y Andrés Betancor será vocal secretario jurídico.

Con esa composición, el Consejo General opta por una gestora continuista en la que la mayor parte de los integrantes formaba parte de la anterior dirección presidida por Albert Rivera, sin que el equilibrio territorial haya sido criterio prioritario, en la que están los 'pesos pesados' de Madrid pero no los de otras comunidades como Andalucía, Murcia o Castilla y León, donde también forman parte de los gobiernos autonómicos, y en la que el peso de Cataluña no recae en su lider allí, Lorena Roldán, que no está en la gestora.

Todos los miembros de la gestora tienen incompatibilidad para integrar candidaturas para la futura dirección, por lo que si alguno de ellos formara parte de alguna lista antes tendría que dimitir de su responsabilidad en la gestora.