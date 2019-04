Cifuentes: "Tiene que ser el PSOE quien decida si va a permitir que gobierne el PP o nos lleva a terceras elecciones"

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha explicado que es importante formar Gobierno y evitar ir a terceras elecciones, ya que sería "una anomalía democrática".

"Realmente lo que queremos es que se cumpla el mandato de los españoles, que es un gobierno del PP", ha indicado la popular, quien ha añadido que hay que mantener el sentido común, "el PP ha ganado dos veces consecutivas las elecciones, ahora le compete al PSOE permitir que haya una investidura y un Gobierno o no".

Cifuentes ha aclarado que tienen la mano tendida desde las primeras elecciones, "hemos ofrecido un gobierno de coalición que se permita la gobernabilidad". Pero en el "PSOE hemos visto personas y equipos que han antepuesto sus intereses personales".

Le han preguntado si el PP estaría dispuesto a apoyar al PSOE en las Comunidades Autónomas donde Podemos amenaza. La popular ha respondido que en Castilla La Mancha ya se ofreció esa posibilidad y en Extremadura los presupuestos se han apoyado con el apoyo del PP.

"Me parece totalmente impresentable la posición de Podemos me parece de una deslealtad absoluta porque cuando tú llegas a un acuerdo de Gobierno solo puedes romper ese acuerdo cuando se incumple, me parece que esta política del miedo creo que está bien que el PSOE vaya sabiendo que compañeros de viaje está buscando en algunos momentos", ha señalado.

Sobre la sucesión de Rajoy, Cifuentes ha declarado que dicha sucesión no se ha planteado en el partido, "nadie del PP ha planteado la sucesión de nuestro líder, que cada vez es más apoyado".

Cifuentes ha respondido a las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la regeneración en el partido, y explica que ésta da su opinión no la del partido. "Yo también creo que los partidos tenemos que regenerarnos, pero no en un congreso, sino de manera permanente, es cosa de actuar y tomar medidas que vayan en vías de regeneración. No hay que hablar de ella sino practicarla".

Sobre los juicios de corrupción, tarjetas Black y la trama Gürtel, ha indicado: "Lo que queremos en el PP es que se juzgue cuanto antes, y que paguen lo que tengan que pagar". La presidenta de Madrid ha apuntado que "indudablemente la corrupción nos ha pasado un factura, hemos perdido miles de votantes, por esto hay que trabajar, tener una posición de tolerancia cero y hay que legislar este problema".

Respecto a Rita Barberá, ha aclarado que "por coherencia personal debe dimitir. Sobretodo Rita que no ha sido elegida por los ciudadanos, sino por el Parlamento Autonómico. En Madrid tenemos un código ético comprometiéndonos de forma voluntaria a dimitir".