Cifuentes tacha de "terrible equivocación" que la organización del Orgullo haya "vetado" al PP de Madrid en la marcha

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha calificado este martes de "terrible equivocación y contradictorio" que la organización de la marcha del Orgullo Gay del sábado en Madrid "haya vetado expresamente" la presencia del PP de Madrid.

"Si se quiere dar normalidad, integración, eso no tiene sentido excluyendo a algunos"

Por eso, se está pensado en acudir o no, ya que ella ha sido invitada en calidad de presidenta regional. "Yo soy también presidenta de la gestora del PP de Madrid", ha recordado Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "A mí me parece mal que se vete a algún partido", ha añadido.

En opinión de la jefa del Ejecutivo madrileño, "si se quiere dar normalidad, integración, eso no tiene sentido excluyendo a algunos".

"La lucha por la igualdad está en nuestro programa. Es una terrible equivocación de unos colectivos que diciendo que quieren integrar partan de la exclusión de un grupo político, que es el que más apoyo tiene de los ciudadanos y el que está gobernando".

Por eso, Cristina Cifuentes espera recibir una invitación para el PP de la FELGTB y de Cogam, organizadores de la manifestación, algo que cree que sería "muy positivo para el colectivo".

No obstante, si no la recibiese, ha asegurado que el Gobierno autonómico estaría representado. De hecho, el año pasado fue el portavoz regional, Ángel Garrido, aunque ha recordado que "no le permitieron encabezar la marcha ni estar cerca de la pancarta".