Cifuentes culpa de atentar contra la verdad y su honor a los periodistas que la acusaron de falsificar las notas de su máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acusa al director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, y a la periodista Raquel Ejerique, autores de la investigación sobre su máster presuntamente fraudulento, de verter injurias y calumnias, "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su "honor". Así lo recoge la cédula de citación del acto de conciliación previo a la querella presentada por la dirigente del PP, que está en manos del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid, que ha dispuesto que se celebre el próximo 21 de mayo a las nueve de la mañana.

Cifuentes pide a los dos periodistas que admitan que los contenidos de sus artículos son "calumniosos y/o injuriosos" y se avengan a difundir en su diario "nuevas declaraciones retractándose de las hasta ahora efectuadas". Escolar y Ejerique han adelantado que no se van a retractar en el acto de conciliación, un paso previo con el fin de evitar el pleito y obligatorio antes de una querella de este tipo. "No lo vamos a hacer. No nos retractamos. Nos reafirmamos en cada línea de todo lo publicado", aseguran ambos.

Tras un artículo titulado 'Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas' comenzó la polémica y a raíz de esta primera noticia se han ido sucediendo una serie de artículos en los que se persigue, según Cifuentes, perjudicar su reputación, "realizando afirmaciones que tienen como único sustento suposiciones y falsarias manipulaciones de la realidad".

En estos artículos, sostiene la presidenta regional, "se afirma con rotundidad pero sin prueba alguna" que Cifuentes "falsificó las notas" del máster universitario de Derecho Público del Estado Autonómico que cursó en el año académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. "Asimismo, también se llega a firmar que (Cifuentes) presenta documentos 'irregulares' para demostrar que las afirmaciones de los periodistas son rotundamente falsas", agrega Cifuentes en el relato de los hechos que recoge la cédula de citación.