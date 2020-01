Cientos de inmigrantes malviven en un campamento a la espera de saltar la valla

Hace sólo 24 horas accedíamos a uno de los campamentos del monte Gurugú, en territorio marroquí. Lo llaman el 'petit Bamako. Aquí malviven 500 inmigrantes de Mali. Es sólo uno de las decenas de campamentos repartidos por el bosque. Se agrupan por nacionalidades, todos con el mismo objetivo: saltar la frontera hacia Melilla.

Abou nos hizo de guía, nos condujo a la que es su casa desde hace nueve meses. Hoy tiene buenas noticias. "Ocho personas de mi campamento, de mis compañeros, han conseguido saltar la frontera. Nos han dicho que ya están en España, que todo va bien", responde, contento, a las preguntas que Antena 3 le formula a través de una conversación telefónica desde España.

Entre ellos está su hermano. Esta vez Abou no ha podido intentarlo, está débil y no quiere arriesgar. No tiene agua, apenas comida. Abou encuentra en su móvil la única ventana al mundo, a través de las redes sociales denuncian la situación infrahumana en la que viven. Un hacinamiento del que esta vez hemos podido dar testimonio. Las amenazas de detención y los registros son habituales entre quienes malviven a pocos metros de alcanzar su sueño.