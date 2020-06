Los servicios de Inteligencia de EEUU alertaron en mayo a los Mossos de un posible atentado en verano "específicamente en La Rambla"

"Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla". Así era la supuesta nota redactada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que llegó a los Mossos d'Esquadra, según ha adelantado El Periódico de Catalunya, y confirmado Antena 3 Noticias.

Este mismo diario informó al respecto el pasado 17 de agosto, poco después del atentado en la capital catalana, pero la noticia fue desmentida en días posteriores por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El National Counterterrorism Center (NCTC), el organismo que coordina a una veintena de agencias federales de información y espionaje de EE.UU., incluidas la CIA, la National Security Agency (NSA) y el Federal Bureau of Investigations (FBI), informó a los responsables de la seguridad en Cataluña para que adoptaran medidas preventivas. La escueta nota fue enviada el 25 de mayo a la policía catalana, a las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Lo que pone en el documento publicado es literalmente lo que me contaron fuentes del Govern en junio", afirma Enric Hernández ante los micrófonos de Onda Cero. El director de El Periódico confirmó después en Espejo Público que no quisieron publicar antes esa información "para no generar tensión", aunque la tenían desde principios de junio. El día de los atentados de La Rambla y Cambrils su medio aseguró que ya había avisos previos sobre un atentado de ese tipo, y es ahora cuando aportan pruebas documentales.

Sin embargo, desde Wikileaks, no se le da veracidad a la nota publicada por el diario debido a errores gramaticales en su redacción y por el empleo de palabras que no son propias de la CIA. Por ejemplo, la palabra escrita que hace referencia al grupo terrorista es 'ISIS' (como lo nombran los medios de comunicación) en lugar de ISIL (como lo hacen desde el servicio de inteligencia) .