Chacón: "Mi compromiso con el partido seguirá intacto, estaré activa en el PSOE"

Carme Chacón asegura que su colaboración en el Miami College no la mantendrá alejada de la Política. La ex ministra de Defensa del Gobierno de Zapatero deja su escaño del PSOE en el Congreso de los Diputados para dar clase durante un año en una facultad de Miami.

Pese a ello sostiene que seguirá en la Política de forma activa. "No me quiero aferrar al cargo, dejo el escaño pero sigo en Política. Me mantendré activa, desplazándome cuando sea necesario o por otros medios, en unas pocas semanas estaré para la conferencia política del PSOE", ha destacado Chacón.

La socialista catalana ha insistido que su incursión en la docencia americana tiene billete de ida y de vuelta y que ve ésta experiencia "como una oportunidad muy válida para enseñar y también para aprender".



Asimismo Chacón ha destacado que es consciente del desgaste de las instituciones y que su intención es la de contribuir a renovar el sistema político.