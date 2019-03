Carme Chacón: "En Cataluña hace falta ley y ha hecho falta diálogo"

Ley y diálogo en Cataluña

En opinión de Carme Chacón, en Cataluña se está viviendo "el ataque más grave desde que tenemos instituciones de Gobierno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las leyes y a los reglamentos". Entiende que Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, "está vulnerando los derechos de aquellos catalanes que no tenemos como opción el independentismo" y que Podemos está ahora mismo "en este lado" porque la apoyó. Por ello, ha denunciado que en la región "hace falta ley y ha hecho falta diálogo".

Independencia inconstitucional

La exministra ha reiterado que la resolución de independencia es "lo más grave que nos está pasando en la historia de la democracia". Entiende que "el problema no es que esté buscando la separación", sino que les están "separando de la Constitución y del Estado de derecho", vulnerando el artículo 23.2 de la Constitución, que establece que los cargos públicos deben trabajar en igualdad. Además, ha vuelto a denunciar que Forcadell reunió a la Junta de Portavoces cuando no estaban todos los grupos constituidos.

El fracaso de Artur Mas

La política socialista comparte la idea de sus compañeros de partido de que se está consiguiendo que la independencia sea un monotema en Cataluña y no se hable de los problemas que preocupan a la sociedad, como la sanidad o la educación y que hay partidos que se están "retroalimentando electoralmente" de la situación. Sin embargo, considera que "el fracaso de Artur Mas es enorme" porque hasta ellos mismos lo están poniendo como "línea roja" y está rodeado de corrupción. Por ello, ha pedido que el presidente catalán en funciones deje la política y se vaya a los tribunales a "dar explicaciones".

No hará falta aplicar el artículo 155

Chacón también ha defendido que no hará falta que se aplique el artículo 155 ni el código penal y ha apelado a "los valores, la sensatez y la concordia" de los catalanes, indicando que su partido siempre estará del lado de los que respeten la ley. Dice, en este sentido, que hay que tener en cuenta que la mayoría de los catalanes votaron opciones no independentistas y que se necesita un nuevo acuerdo con unas nuevas elecciones.

Buenas palabras para el nuevo 'fichaje' de Podemos

La extitular de Defensa también ha defendido al general Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor durante su mandato como ministra que irá en las listas de Podemos. Considera que es "un gran profesional, un colaborador muy leal y un profundo demócrata". Ha confesado que lo valora mucho "tanto profesional como intelectualmente". Además, ha dicho de él que es una persona "muy respetuosa" y "con absoluto respeto al ordenamiento jurídico", "incluso cuando el ejército no estaba en el camino demócrata".