Celia Villalobos: "Lo de Pablo Iglesias ha estado fuera de lugar"

En declaraciones a Espejo público tras el incidente, la diputada popular ha recalcado que "no era casualidad" que Pablo Iglesias estuviera en el Congreso y que "ha sido él quien en lugar de decirme cualquier otra cosa, ha empezado a hablar del tema de corrupción. Ante eso no me puedo callar".

"Entiendo las quejas de todo el mundo, pero no se puede acusar a todo un partido de corrupción. Hay personas corruptas que tienen que desaparecer de la política. Ahora, que en lugar de saludarte, te diga que perteneces a un partido popular que es corrupto me parece fuera de lugar", se defiende Celia Villalobos en los micrófonos de Espejo Público.