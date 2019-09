La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, se declaró este lunes sorprendida por el hecho de que "un antinacionalista acérrimo como el señor Alfonso Alonso", presidente de los populares en el País Vasco, pudiera "calificarla de extranjera".

Así se pronunció en declaraciones a la prensa tras asistir al desayuno informativo en Madrid con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como ponente y con el líder nacional del PP, Pablo Casado, como presentador. "No tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones ad hominem. Nunca he jugado a las descalificaciones y ataques ad hominem. Yo creo que hay debatir sobre políticas, sobre estrategia, sobre ideología si se quiere, pero nunca sobre cuestiones personales", señaló cuando se le preguntó por cómo ha recibido críticas como las de Borja Sémper.

El portavoz del PP en el Parlamento vasco llegó a decir que mientras "algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida" como respuesta a las palabras de Álvarez de Toledo apuntando a que "los errores que se cometieron en el PP vasco en su día fue porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz y se creyeron que acercándose a posiciones más tibias o de contemporización con el arco del nacionalismo se podría obtener un mejor resultado".

Tras la Convención del PP vasco, en la que Alonso habló en mitad de esta polémica de la final de Mundial de baloncesto e ironizó con que "respeta profundamente a los argentinos" pero quiere que "gane España", Álvarez de Toledo se declaró muy sorprendida por el hecho de que "un antinacionalista acérrimo" como el líder del PP vasco pudiera "calificarme a mí de extranjera". "He dicho exactamente lo que quería decir. Me ha sorprendido que se me califique como extranjera por parte de personas de mi propio partido", abundó la portavoz parlamentaria de los populares, y prometió seguir trabajando "para la reagrupación y suma de personas que piensan distinto pero que creemos en un proyecto común en defensa de las democracias y libertades en España".

Preguntada por el artículo de 'La Razón' que la presenta como la 'Soraya Sáenz de Santamaría' de Pablo Casado, respondió que no le había pasado que la compararan con la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata, pues, "de una novedad dentro de las atribuciones que se me han asignado en los últimos años".

Finalmente, inquirida por la posibilidad de que el PP pudiera llegar a abstenerse si el escenario que arrojase una repetición de las elecciones generales es similar al actual, respondió que se trata de "una pregunta muy interesante que tendremos mucho tiempo de analizar largamente" porque ahora "lo importante" es lo que pase hoy y mañana, sin olvidar que "la culpa" de otros comicios sería del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.