Catalunya en Comú no reconocerá el 1-O como referéndum

SÍ CREE QUE SE TRATA DE UNA MOVILIZACIÓN

Tras meses de diálogo con las bases, el partido de Colau no reconoce el 1 de octubre como referéndum porque no está pactado con el Gobierno ni tiene garantías. No obstante, lo reconocen como una movilización por el derecho a decidir, aunque no saben si participarán porque creen que aún quedan muchas incógnitas por decidir.