Cataluña esconde las esteladas en su nueva campaña para atraer a turistas españoles este verano

Cataluña ha puesto la mirada en el resto de España ante la caída de los visitantes internacionales debido a la crisis del coronavirus. El Govern ha lanzado una campaña con el objetivo de atraer al turismo nacional pero ni rastro de esteladas ni símbolos independentistas, como sí se vieron en este vídeo promocional de 2018.

Se trata de un cambio de imagen para apoyar a un sector que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera "importantísimo". "Tendrá todo nuestro apoyo y estaremos a su lado en todo momento", señalaba en referencia al turismo.

Pero la campaña no ha estado exenta de críticas. Desde el Partido Popular le reprochan que antes solo dedicara malas palabras al resto de españoles y que ahora quiera con ellos salvar la temporada de verano. "¿Con qué clase de arrumacos nos obsequiará en esta ocasión? ¿Bienvenidos 'ñordos', welcome colonos, España ya nos nos roba, España ya no nos mata?", expresaba en el Parlament Alejandro Fernández, del PPC.

Llama la atención también que al mismo tiempo que el Govern continua pidiendo la independencia pida así al resto de comunidades que saquen adelante el turismo catalán. "Cataluña es mejor con vosotros", se puede oír en el vídeo de la campaña.