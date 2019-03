La entrevista a Rafael Catalá en Espejo Público, en nueve puntos

Sobre Mas: "Hay un victimismo que pretende desviar la atención"

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha explicado, en relación al registro de la sede de CDC este miércoles, que "cada día los tribunales llevan a cabo actuaciones e investigaciones, y ese "es el normal funcionamiento" de la Justicia.

Dice que "que alguien quiera hacer un victimismo es faltar el respeto al Poder Judicial y a la Fiscalía" y "es un victimismo que solo pretende desviar la atención". Además, sostiene que "hay una tipificación de delitos muy complejos y parece que hay una amplia red de personas afectadas".

El 27-S no obtuvo mayoría de independentistas

En opinión del ministro, "el resultado de las elecciones del 27-S ha sido un resultado complejo" y "que puso de manifiesto que quien quiso convertirlo en un plebiscito no ha tenido una mayoría". Afirma que "la gobernabilidad en Cataluña es complicada" y considera que podría llevar a nuevas elecciones, "lo que demuestra la inestabilidad".

"Faltó dotar al TC de más fuerza para el 9-N"

De acuerdo a la declaración de Mas en el TSJC en la que dijo tener la "responsabilidad política" pero matizó que él no ejecutó el 9-N, ha dicho que "puso los medios naturales en el proceso". No obstante, sostiene que "a los jueces les corresponderá decidir si la Generalitat tuvo participación o no".

Explica Catalá que "faltó dotar al TC de más fuerza para hacer ejecutivas sus resoluciones", y por ello se ha planteado una reforma. "Hemos constatado que cuando el TC decía algo se cumplía y ejecutaba, ahora algunos creeen que ni siquiera al TC hay que hacerle caso".

"Mas es un ciudadano sometido a las leyes"

En Espejo Público, el titular de Justicia ha subrayado que al presidente en funciones de la Generalitat "se le obliga a cumplir la ley" porque "es un ciudadanos más sometido a las leyes". Recuerda que Mas ha mostrado signos de rebeldía y se pone como ejemplo diciendo que si él no cumple una sentencia, se la imponen.

Asimismo, sostiene que "darle un sentimiento de victimismo es antidemócrata"

"Con el simulacro del 9-N hicimos lo que tocaba"

Catalá insiste en que el Gobierno con el simulacro del 9-N hizo lo que tocaba y asegura mostrarse confiado con los tribunales. Dice que son "las reglas del juego", y que la Generalitat también, cuando ha estado en contra de algo, ha acudido a los tribunales. "Hicimos lo que teníamos que hacer, ir a la Justicia", ha subrayado.

Además, dice que "ha habido una deslealtad flagante" por parte de Mas, en la que su actitud es "me da igual lo que diga el TC que voy a hacer lo que me dé la gana".