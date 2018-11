Casado, sobre los audios de Cospedal: "En los últimos meses no nos han respetado, ha habido una doble vara de medir"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes que no tolerará prácticas que no sean "ejemplares" pero ha subrayado que también tiene que ser "equilibrado" para no caer en "injusticias".

Un día después de que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya dejado su cargo en la Ejecutiva de la formación por los audios del excomisario José Manuel Villarejo, ha afirmado que el PP está "cumpliendo su código ético" y dando los pasos que considera que son "justos y proporcionados".

En su intervención ante los senadores del PP, Casado ha utilizado el caso de la senadora Pilar Barreiro -cuya presunta relación con la trama Púnica fue archivada por el Tribunal Supremo y ha provocado su regreso al Grupo Popular- para recalcar que al partido le van a medir también por cómo trate a "su gente" si la Justicia se pronuncia. "Este partido se hace respetar", ha enfatizado.

Casado ha afirmado que el "compromiso del PP con la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas tiene que ser absoluto". "En este partido no se tolera la corrupción y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción", ha afirmado.

Dicho esto, el líder del PP ha criticado las "filtraciones interesadas" de los últimos días que quieren "marcar la agenda al partido", en referencia a los audios de Villarejo, pero ha pedido mantener el "equilibrio", respetando la presunción de inocencia. "Un equilibrio exigente sin hacernos partícipe de ninguna practica del pasado que nos pueda avergonzar pero al mismo tiempo justo y equilibrado al tomar las medidas que se espera de nosotros, sin caer en afanes inquisitoriales que llevarían irremediablemente a la injusticia", ha enfatizado.