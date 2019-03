Carolina Bescansa: "Podemos tiene una crisis de crecimiento"

Con el olfato analítico que la define, Carolina Bescansa, co-fundadora de Podemos y quizás la persona que mejor conoce la organización ha tomado 'un café con Susanna' para explicar qué ocurre en la formación: "Podemos tiene una crisis de crecimiento, nadie ha hecho lo que ha conseguido Podemos ni en el sur de Europa, ni en Europa, ni probablemente en ninguna país del mundo" y explica: "Cuando hay una crisis de crecimiento hay partes que se desarrollan muy deprisa y partes que no".

"Ni Nacho Álvarez ni yo estamos aquí para mantener puestos"

Siguiendo con este análisis, Bescansa ha considerado que lo que ha pasado es que tenían que ir a una asamblea "que era muy importante" porque precisamente tenían que ajustar la organización a los retos futuros. "Necesitamos otro Podemos distinto, un Podemos preparado para entrar en las instituciones y para gobernar. De otra forma, con mas normas, más reglas, un Podemos más formal".

Bescansa lo tiene claro: "Creo que hay un clamor en Podemos e incluso fuera de Podemos para que esta situación termine por banal, por banalización, por convertir en trivial algo que es tan vital para nuestro país". La diputada de Podemos ha explicado que el partido asumió un compromiso con la gente y ellos asumieron una responsabilidad "por lo tanto es responsabilidad nuestra no banalizar ese debate".

Carolina Bescansa ha lamentado que en lugar de estar hablando de los debates que hay en Podemos "sobre política exterior o sobre la renta mínima, de repente el debate empieza a convertirse en una partida de ping-pong entre dos compañeros que ya no expresan ninguna posición política en sí misma, sino que lo que se ve reflejado son cuestiones francamente banales. Creo que ellos mismos están atrapados en esta lógica. Creo que esto es algo que va en contra de todos, incluidos ellos mismos", y puntualiza "si algo tenemos que aprender es que el proyecto de cambio histórico está por encima de nosotros".

"Ojalá seamos capaces de ayudar después de Vistalegre"

Ante la "crisis de crecimiento" que sufre Podemos, Bescansa ha insistido en que lo que ocurre ahora "no es un problema de que no haya diferencias, hay esas diferencias y muchísimas más. Pero esas diferencias han sido hasta ahora fuente de nuestra fuerza porque hemos sido una organización profundamente democrática que precisamente por su capacidad para integrar las diferencias ha convertido la heterogeneidad en caudal de fuerza transformadora".

Preguntada por las declaraciones de Juan Carlos Monedero en las que el profesor le recriminaba que se iba para que hablasen de ella, Bescansa ha contestado que cree que Monedero no ha entendido bien su postura. "Ni Nacho Álvarez ni yo estamos aquí para mantener puestos, ni creo que ningún compañero lo esté." Además insiste: "Estamos para defender un proyecto que está por encima de nosotros".

Al respecto, Bescansa ha deseado que "ojalá seamos capaces de ayudar después de Vistalegre. Nosotros vamos a seguir trabajando, no hay que dramatizar, por no estar en la organización política no se deja de creer y trabajar en el proyecto". Además, se ha mostrado segura que tras el congreso Podemos estará en la pelea política: "lo estamos y lo estaremos porque es una obligación moral con la gente que nos ha apoyado".

Carolina Bescansa también ha definido en Espejo Público los objetivos que tiene que alcanzar la formación: "Tenemos que prepararnos para ser un partido para gobernar, tenemos que incluir a más gente y seguir trabajando en los espacios de la sociedad civil.Tratar de hacer política en las instituciones sin hacer política en la calle es la vieja política de toda la vida de Dios y a eso no tenemos que parecernos".