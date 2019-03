Carmona: "Pedro Sánchez tiene que asumir responsabilidades"

Antonio Miguel Carmona, Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, no le parecen "permitibles", los "muy deceptionantes resultado del PSM" tras el 20D, donde el PSOE en la capital ha quedado relegado a cuarta fuerza política.

"Que el PSM sea cuarta fuerza política está mal", sentencia Carmona, "y lo peor es que algunos siguen cavando y haciendo el hoyo más profundo".

Ante la pregunta de si el PSM se ha alzado contra Pedro Sánchez, Carmona afirma no poder responder, ya que "no soy el portavoz de esos militantes". No obstante, por lo que aboga, es por "convocar un Congreso cuanto antes para conocer la opinión de estos militantes".

Asimismo, el Portavoz declara que un Congreso sería una manera de "profundizar en la democracia interna del partido". "Nuestra democracia no es solo elegir un secretario general", opina, "también es que ese secretario general pueda devolver el partido a los militantes o darles la capacidad de ser oídos".

"Hay que llegar a un consenso y dejar de lado las diferencias que se hayan tenido, por ello debe haber un Congreso Federal y luego otro regional", añade.

Sobre el mismo tema, algo en lo que Carmona no cambiará su opinión, es en que "no me parece correcto retrasar la cita congrensual y no dar opción a hablar ni escuchar".

En cuanto al 20D, el Portavoz es claro: "Creo que Pedro Sánchez tuvo un resultado malo. Lo que tiene que hacer ahora es asumir responsabilidades. ¿Cuáles? Eso lo dirimen el propio Sánchez y la ejecutiva, pero alguna responsabilidad tiene que asumir".

No obstante, sobre el apoyo a Pedro Sánchez, Carmona no da una respuesta definitiva: "Siempre he sido claro en mis diferencias con nuestro Secretario General y con la ejecutiva federal, pero eso no me ha quitado un ápice de lealtad por mi partido".