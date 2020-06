Carmena: "Deseo un Gobierno estable con una alianza de izquierdas"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado esta tarde que desea "un Gobierno estable con una alianza de izquierdas", en su tercera declaración del día sobre la investidura de Pedro Sánchez, que ha leído ante la prensa con la intención de evitar "malos entendidos".

"Lo he escrito para que se quede más claro y no haya malos entendidos. Ya he dado mi opinión sobre un deseo de cambio que yo entiendo que debe hacerse desde un Gobierno de izquierdas", ha dicho Carmena, que esta mañana ha asegurado que "no es bueno estar sin Gobierno" y ha pedido a las fuerzas del cambio que apoyen la investidura del socialista Pedro Sánchez.

Preguntada a las puertas del edificio de Medialab-Prado sobre si creía que se habían malinterpretado sus palabras de esta mañana, ha dicho que "no" y ha pedido tener "muy claro" que este es un momento en el que son los partidos los que tienen que trabajar.

"A veces, cuando desde la sociedad civil se intenta expresar la sensación que produce su trabajo (de los políticos) y transmitirles ánimo y objetivos en estos momentos tan tensos e históricos, cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero yo creo que es claro: me conocéis, me conocen y lo que yo deseo es que haya un Gobierno estable, un Gobierno fuerte que tiene que tener una alianza de izquierdas", ha dicho la alcaldesa madrileña.

Preguntada sobre la posibilidad de que en esa alianza participen otros grupos políticos como por ejemplo Ciudadanos, Carmena ha respondido: "A mí me parece que lo importante es que se consiga que haya ese Gobierno estable con una alianza de izquierdas".

Esta mañana, la alcaldesa de Madrid ha reivindicado a las fuerzas del cambio que apoyen la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque en su opinión "lo peor" que puede pasar a los españoles es una repetición de las elecciones.

"Como ciudadana y también como alcaldesa creo que no es bueno que estemos sin gobierno, lo peor que nos puede pasar a la ciudadanía en general es que haya que repetirlas (las elecciones). Yo desearía con todas mis fuerzas que del próximo debate saliese un acuerdo con un Gobierno fuerte de cambio", ha comentado la alcaldesa de Madrid a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.

"Sería bonito que hubiese este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura", ha afirmado además la alcaldesa en una rueda de prensa conjunta con la portavoz socialista, Purificación Causapié.

En esa rueda de prensa de esta mañana, sobre el tono del discurso de ayer del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha contestado de forma escueta: "Yo no estoy por confrontación, ya lo sabéis. Mi estilo de hacer política no es el de la confrontación, nada más".

Tras precisar en la red social Twitter que su petición se dirige a una coalición de cambio conformada por PSOE y Podemos, Carmena ha convocado esta tarde a los periodistas para reiterar su petición y matizar que su deseo es "desde un Gobierno de izquierdas".