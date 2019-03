Carmena celebra el Día europeo sin coches montando en bici y acompañada de niños

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado este martes el Día europeo sin coches montada en bicicleta y acompañada de decenas de escolares que junto a ella han dado un paseo por las calles del centro de la capital.

La ruta ha partido de la calle Montalbán de Madrid, a las puertas de la sede de la Alcaldía. Allí la alcaldesa, acompañada de la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha tomado la palabra y ha reivindicado el derecho que también tienen los peatones y los ciclistas de transitar por una ciudad libre de atascos y polución.

Carmena, feliz en el 'día grande' de la Semana Europea de la Movilidad, ha agradecido a los niños compartir este "día de fiesta con ella". También ha dado las gracias a los profesores por preparar "este cóctel estupendo de entusiasmos, motivación y trabajo en red".

La primer edil matritense ha dedicado unas palabras a las familias, padres y madres, familias "que saben que la educación es un todo en el que no puede faltar nada". "Quiero que nos unamos para que todo vaya bien. Si nos caemos no pasa nada, uno se levanta, pero mejor pasarlo bien y que no nos caigamos", ha dicho a los escolares antes de ponerse a pedalear por la calle Alcalá dirección a la Gran Vía, libre del tráfico privado esta mañana.

En la plaza de Cibeles se han concentrado hoy cuatro rutas ciclistas escolares que han partido desde 35 colegios colegios madrileños.

La marcha ha transcurrido hasta la calle San Bernardo, y en ese punto los ciclistas girarán por la calle de La Palma y callejearán por Fuencarral, Hortaleza y Gravina hasta volver a salir a Recoletos por Almirante, para bajar hasta Neptuno y subir de nuevo hasta Cibeles, donde finalizará la 'bicicletada' al mediodía.