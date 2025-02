Carlos Mazón no estaba en el Cecopi cuando se envió la alerta por la DANA, según Vicent Mompó

Tras la trágica DANA que acabó con la vida de más de 200 personas se ha creado una comisión de investigación para saber qué ocurrió aquel fatídico día.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha dejado uno de los titulares de esta comisión al desvelar que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no estaba en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) cuando se envió la alerta a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre.

"Yo tengo mi idea de cuando llegó, pero estamos en una investigación judicial y cuando me hagan ir declarar, pues iré a decirlo. Pero insisto que los portavoces han dicho lo que he dicho yo en la comisión y yo no estoy desmintiéndolo. Creo que eso está suficientemente claro", ha expresado.

Al parecer, las informaciones apuntan a que Mazón llegó después de que se activara ES-Alert al Cecopi. Así lo ha transmitido Mompó (PP), al resto de portavoces de la corporación provincial. Tampoco se conectó de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, ha añadido el presidente de la Diputación valenciana en la primera sesión de la comisión.

La Diputación de Valencia ha celebrado este martes la primera sesión de la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la emergencia el día de la riada y para la recuperación de las comarcas afectadas. Se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante ese día y los siguientes a la tragedia mortal.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha explicado a EFE que considera "especialmente grave" que Mazón no estuviera presente en el Cecopi cuando se envió la alerta. El portavoz socialista y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha pedido explicaciones al PP sobre "por qué se afirmó que Mazón estaba a las 20:11 en el Cecopi cuando se envió la alerta". Es "vergonzoso que se haya engañado de esa manera a los valencianos durante todos estos meses...".

Mompó no ha desmentido estas informaciones: "No voy a desmentir a los portavoces, que han dicho lo que yo he dicho en la comisión", y ha precisado: "No se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie", recoge 'EFE'.

"Si Mazón estaba hablando por teléfono evidentemente no estaba allí. Yo tengo mi idea sobre cuándo llegó. Hay una investigación judicial en marcha y si me llaman a declarar lo diré. Por prudencia no puedo hacerlo ahora mismo", ha añadido. El propio Mazón alegaba hace semanas que él no es miembro del CECOPI y deja claro que él no estuvo incomunicado.

La comisión se reunirá de nuevo el próximo martes 4 de marzo y comparecerá el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia y jefe de la emergencia de la DANA, José Miguel Basset.

Morant exige a Mazón aclarar la hora a la que llegó al Cecopi

La ministra de Ciencia Diana Morant exige al presidente valenciano que aclare la hora a la que llegó al CECOPI el 29 de octubre y lamentan haber escuchado "tantas versiones" y algunas contradictorias.

"¿Quién dice la verdad? ¿El señor Mazón o el señor Mompó? ¿O cada uno miente cuando interesa en el lugar que corresponde?", se ha preguntado la ministra en declaraciones a los periodistas desde el Senado.

