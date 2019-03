Torra visita a Puigdemont en pleno debate de apoyo a los presupuestos y días antes del juicio por el 'procés'

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente, Carles Puigdemont se han encontrado en Waterloo, Bélgica, para abordar el apoyo a los presupuestos generales para 2019 que se están tramitando y días antes de la apertura de juicio oral por el ´procés`.

En declaraciones a las puertas de su casa en Waterloo, Puigdemont ha afirmado que no están en un escenario de negociación de partidas presupuestaria en el que ni el Gobierno catalán ni las mayorías parlamentarias en Cataluña tienen nada que hacer "porque no somos negociadores de eso". En su opinión, "estamos tratando de una resolución política a un conflicto político, esto no va de partidas presupuestarias concretas, esto va de derechos fundamentales que se están violando y especialmente uno muy importante que es el derecho a la autodeterminación de Cataluña y de lo catalanes a votar libremente y a poder decidir su futuro", ha afirmado.

Según Puigdemont, "hay una colección de promesas, miren ustedes las hemerotecas, lluvias de millones, planes de cercanías, inversiones, etc.". Pero para él el problema es de ejecución, "por tanto no nos faltan promesas, nos falta ejecución". Puigdemont considera que no hay ninguna propuesta encima de la mesa que permita tener la absoluta certeza de que estas últimas promesas se vayan a cumplir.

Quim Torra ha remitido a las palabras del vicepresidente, Pere Aragonés. asegurando que no habría ninguna crisis porque "seguro que ERC y PDCAT actuarían al unísono".