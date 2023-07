Cara a cara en Atresmedia: Así serán las estrategias de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Es la hora. Llega el 'cara a cara' en Atresmedia. Una cita decisiva para los votantes e imprescindible para los candidatos. Fuentes del PSOE y del PP han ido deslizando ideas sobre las posiciones de sus candidatos y por dónde irán en su argumentación durante el debate electoral.

Sánchez advertirá contra los pactos del PP con Vox

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha preparado el cara a cara con varios ministros y personas de su gabinete, vaciando su agenda de mítines, pero no de compromisos gubernamentales, como la preparación de las próximas cumbres de la OTAN (que arranca este martes en Lituania) y UE-CELAC, "ambas de una gran importancia en sus ámbitos", según destacan desde Ferraz.

En el partido aseguran que Sánchez afronta el debate "con un respeto absoluto al adversario político". Aseguran que Feijóo lleva toda la vida en política, y esto “le da un bagaje muy importante para afrontar este debate”.

En cuanto al contenido, el PSOE asegura que el partido tiene "un modelo claro" avalado por la gestión de estos años, frente a las incógnitas que observan al otro lado. "Debemos saber qué propone Feijóo y su aliado ultra", advierten. Las mismas fuentes insisten en que no se sabe cuál es su proyecto para España, pero en todo caso, los pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas revelan que se trata de un proyecto “antagónico” al que proponen los socialistas. "El PP ha asimilado las políticas de VOX, cosa nada rara porque hasta hace cuatro días eran el mismo partido", afirman.

El candidato socialista está "muy tranquilo" y "con ganas" de confrontar los dos modelos sobre los que los españoles pueden elegir: "Seguir adelante, o desandar el camino de la mano de los ultras que ya controlan al PP", resumen desde Ferraz. En la sede socialista creen que son los españoles los que deberán ganar cuando termine el debate y tienden la mano a los votantes del PP "avergonzados" por los pactos.

Feijóo mostrará sosiego y experiencia de gobierno

Feijóo, por su parte, ha solicitado numerosa documentación para poder explicar su modelo de país ante el candidato socialista y, sobre todo, ante los españoles. Ha colgado en Twitter unas fotos de cómo este lunes prepara el debate con sus colaboradores, con este pie: "Últimas horas antes del debate electoral y, como siempre, cualquier ajuste o consejo es valioso".

La número dos del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que se podrá comprobar que son "claramente dos políticos absolutamente distintos" y que Feijóo mostrará "tranquilidad, sosiego y, sobre todo, conocimiento exhaustivo de lo que significa gobernar", dado que lo hizo durante cuatro legislaturas en Galicia.

El candidato pedirá a los ciudadanos que retiren su confianza a Pedro Sánchez no solo por los errores cometidos en los últimos cinco años, sino también por los que "sin duda cometería durante los próximos cuatro", aseguran desde Génova. En el partido no ven "ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir".

Feijóo explicará que la única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la opción que representa el PP. Además, fuentes populares avanzan que explicará sus propuestas para convencer al electorado de cara al 23J de que su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos.