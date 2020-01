Cañete dice que España aspira a una cartera "importante" en la Comisión Europea

El candidato español a comisario europeo, Miguel Arias Cañete, dijo este jueves que el Gobierno de España espera obtener una cartera "importante" en el futuro Ejecutivo comunitario "por su tamaño" dentro de la Unión Europea (UE).

Cañete, que se ha entrevistado durante unos veinticinco minutos con el presidente electo de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, no quiso revelar qué carteras se estarían barajando para el ex ministro popular, que, tras su conversación con el luxemburgués, solo ha revelado que "hay muchas opciones abiertas".

"Yo le he puesto de manifiesto cuáles podrían ser los intereses de España", ha señalado el candidato español, que calificó de "muy complicado encaje" la tarea de distribución de carteras que está llevando a cabo Juncker. "España ha sido un país serio que ha cumplido el derecho comunitario y ha hecho grandes esfuerzos, así que es acreedor de tratamiento riguroso", añadió.

Preguntado sobre si el presidente electo de la CE le ha propuesto asumir al cartera de Investigación e Innovación, como constaba en algunos borradores filtrados a los medios de comunicación, Cañete se mostró reacio a dar "ningún dato" y ha dicho querer guardar "la natural reserva de este tipo de conversaciones".

"Lo que queremos es que España pueda tener una cartera importante, que pueda desempeñar funciones con la mayor eficacia para la construcción europea", ha explicado. El ex ministro apuntó que hay una cartera que no quisiera desempeñar, Agricultura, por haber estado "toda la vida vinculado a ella".

A propósito de que existan ya nueve mujeres candidatas a la CE, Cañete apuntó que ello "es muy positivo", y remarcó en este sentido "los esfuerzos que ha hecho Juncker para que haya mayor presencia femenina en la Comisión".

Preguntado sobre si sus referencias a la mujer el día después de su debate electoral como número uno del PP a las elecciones europeas con la cabeza de lista del PSOE Elena Valenciano podrían perjudicarle, Cañete reiteró que ya pidió perdón en su día y que las palabras "no se correspondían" con su "forma de pensar".

Tras el debate electoral con Valenciano el ex ministro de Agricultura dijo que no había querido mostrar su "superioridad" intelectual para no parecer un "machista". La Eurocámara tiene que dar su visto bueno a los candidatos y al colegio de comisarios en pleno.