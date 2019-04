Bruselas considera que el 9-N es una "cuestión interna" de España

La Comisión Europea (CE) considera que no le corresponde expresarse acerca de la consulta alternativa de Cataluña y que ello es asunto de "organización interna" de España, según ha señalado este lunes su portavoz jefe, Margaritis Schinas.



"No es el papel de la CE expresar una opinión sobre cuestiones de organización interna que tienen que ver con el orden constitucional de los Estados miembros", ha asegurado Schinas durante la conferencia de prensa diaria de la institución al ser preguntado sobre la consulta alternativa celebrada el domingo en esa comunidad autónoma española.



El Ejecutivo comunitario, que ahora preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha venido reiterando que el debate soberanista catalán es una cuestión de organización constitucional interna española.



La anterior CE, que presidió el portugués José Manuel Durao Barroso hasta el pasado 31 de octubre, señaló en varias ocasiones que si una parte de un Estado miembro alcanzase la independencia pasaría a ser un "tercer país" con respecto a la Unión Europea (UE). En ese caso, dejaría de pertenecer a ella, tras lo que debería solicitar el ingreso si quisiera continuar dentro del bloque.



La CE ha subrayado con anterioridad que sólo se pronunciará el día que reciba del Estado miembro en cuestión un escenario jurídico detallado, y que mientras eso no ocurra evitará hacer especulaciones o comentar escenarios hipotéticos.