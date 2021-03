Bronca entre Pérez de los Cobos y Gabriel Rufián en la comisión Kitchen: "No me vacile que no está en el cuartel"

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el diputado de ERC Gabriel Rufián han protagonizado este jueves un duro enfrentamiento en el Congreso durante la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen'.

Ambos han mantenido un duro debate, muy tenso por momentos, en el que Rufián ha llegado a decirle a De los Cobos: "No me vacile, que no está en el cuartel".

El diputado de ERC ha interrumpido varias veces al coronel de la Guardia Civil, provocando las quejas airadas de éste. "¡No me interrumpa!", "¿puedo intervenir sin que me interrumpa?", ha dicho en varias ocasiones.

El rifirrafe ha ocurrido después de que De los Cobos haya eludido hablar de su papel en el manejo de los fondos reservados con los que supuestamente se pagó la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, alegando que se trata de una materia reservada y que incurriría en delito de hacerlo.

Después de que el coronel se negase a contestar, Rufián le ha leído un artículo del Código Penal que recoge el falso testimonio en comisión parlamentaria.

"A estas alturas nadie va a pensar que me van a intimidar soltándome un artículo del Código Penal", ha sido la tajante respuesta de De los Cobos.

"Apalear a la gente"

Rufián ha pasado entonces a preguntarle por su papel como coordinador del dispositivo policial en el 1-O y su decisión de "apalear a la gente en un colegio electoral".

"No puedo permitir que se utilicen los términos de apalear a la gente para calificar...", ha comenzado respondiendo De los Cobos, interrumpido una vez más por Rufián con comentarios como "¿se masajeó a la gente?".

"Usted se calla"

"No me deja responder", se ha vuelto a quejar el coronel a la presidenta de la comisión, que ha advertido a Rufián que le quedaban "exactamente 45 segundos" para acabar su turno, pero De los Cobos ha insistido en acabar su respuesta.

Rufián no se ha quedado atrás y ha espetado a De los Cobos: "Usted se calla, mil heridos, vergüenza debería darles", ha dicho en referencia a la actuación oficial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.