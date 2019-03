Borrell: "Si la Generalitat no garantiza el orden público se hacen cargo la Policía Nacional y la Guardia Civil"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no cree necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, que requiere una serie de trámites -en el Senado, con mayoría del PP- porque ya las leyes contemplan otras posibilidades.

Borrell recuerda que el gobierno ya le ha dicho a la Generalitat que lo sucedido días atrás con las acciones de los CDR en las carreteras y autopistas no puede volver a pasar. La seguridad en Cataluña depende de los Mossos d'Esquadra, al ser una policía integral, "pero si vuelve a ocurrir resultará claro que la Generalitat no es capaz de mantener el orden público y no hace falta acudir al 155, de acuerdo con las leyes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Administración central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público. La Guardia Civil y la Policía Nacional tendrían que pasar a cumplir esta función".

Sobre Eslovenia, el ministro de Exteriores ha dicho que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, fue recibido por el presidente, no por la autoridad ejecutiva, el primer ministro. Y que le dijeron que ese era un asunto que tenían que resolver en España. Borrell añade que no cabe ninguna comparación entre la Yugoslavia del régimen de partido único en descomposición de la que se separa Eslovenia y la España de hoy.