Borja Sémper, de la aparición del nombre de Tellado en el sumario del 'caso Koldo': "Lo desmiente la Guardia Civil"

"Asco", esta es la sensación que tiene Borja Sémper con todo lo que se va conociendo del 'caso Koldo'. El portavoz popular reprocha que esta investigación que salpica al PSOE y al Gobierno "es una forma de actuar irregular, inaceptable, asquerosa que en lo peor de la pandemia, cuando los españoles estábamos encerrados en casa teniendo miedo por nuestras vidas, no pudiendo enterrar a nuestros familiares, había políticos que se comportaban de una manera absolutamente irresponsable".

Sémper ha aprovechado los micrófonos de Espejo Público para volver a exigir explicaciones al Ejecutivo y para desmentir cualquier relación de esta presunta trama con el diputado del PP, Miguel Tellado. Para Sémper el discurso que está asumiendo el PSOE responde al "pánico en el que está y la incapacidad de dar respuestas sensatas y creíbles".

"Sánchez llegó como el presidente de la dignidad hoy se evidencia como el presidente de la indignidad"

El nombre de Miguel Tellado, y el de un tal "Alberto" aparecen en el sumario de la investigación. Si ayer fue el propio Tellado el que en Espejo Público rechazaba conocer al acusado hoy ha sido Sémper quien ha defendido a su compañero. "Si alguien se cree que el señor Tellado estaba dispuesto a interceder en favor de Francina Armengol, pues suerte con este argumento, pero no es que lo desmienta el señor Tellado, que lo desmienta el PP, que obviamente lo hacemos, es que lo desmiente la Guardia Civil en el sumario. La propia Guardia Civil manifiesta con toda claridad que tras semanas, meses de seguimiento al señor Koldo nunca se reunió con el señor Tellado y mucho menos en Génova".

Añade el popular que "esto es la voluntad de enrededarlo todo y de que quien nos está viendo piense que todos los políticos somos iguales y no es cierto. Aquí quien tiene que dar respuesta es el Gobierno de la Nación y lejos de dar respuestas satisfactorias ponen el ventilador para que al final quienes nos están viendo generales una especie de confusión".

Sobre Begoña Gómez

Preguntado por cómo va a actuar el PP ante las informaciones que dicen que Begoña Gómez habría mantenido reuniones con implicados en la trama, Semper dice lo siguiente: "Nosotros no vamos a funcionar como el PSOE, vamos a ser rigurosos y muy serios. Vamos a pedir explicaciones y las informaciones que estamos leyendo en torno a la mujer del presidente exigen lógicamente explicaciones, ahora bien, ¿como se materializará esto? vamos a ir viendo en las próximas semanas, pero quien está interpelado es el presidente del Gobierno, es el propio Gobierno y también por esto que afecta, según información publicada, a su esposa".

Sémper lamenta que "tenemos un Gobierno muy pancartero que nos da lecciones de cómo tenemos que comportarnos, pero es incapaz de reaccionar con contundencia y claridad cuando ellos tienen que hacerlo". Además, vuelve a insistir en exigir explicaciones a Pedro Sánchez porque no entiende cómo Pedro Sánchez podría no saber nada. "Lo que básicamente le pedimos es explicaciones y que cuente a los españoles que un abogado haya manifestado y haya demostrado que hasta en 6 ocasiones avisó a Moncloa de estas irregularidades y no tuviera ninguna respuesta. ¿Cómo es posible que haya 2, 3 presidentes de CCAA implicados, la señora Armengol entre ellas, también varios Ministerios implicados, ¿Cómo es posible que su Secretario de Organización esté implicado hasta el punto de que un hombre de su confianza como el señor Ábalos estuviese implicado y él Presidente no supiera nada".

Para Sémper quien "llegó como el presidente de la dignidad hoy se evidencia como el presidente de la indignidad".