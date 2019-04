Bescansa: "Creo que hay una parte del PSOE que está bloqueando un gobierno del PSOE con Unidos Podemos"

Pablo Echenique informó este lunes de que, probablemente, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se reunirán esta semana. Hoy en Espejo Público, Carolina Bescansa ha asegurado que no tiene más información sobre la misma pero desea que sea "una reunión diferente, una reunión en la que haya una propuesta por parte de Sánchez para dar un paso adelante y salir de la situación en la que estamos".

Bescansa considera que si nadie se mueve de su posición "por propia dejación acabaremos en terceras elecciones", y advierte de que "nadie garantiza" que unos nuevos comicios sirvan para desbloquear el escenario.

La fundadora de la formación morada ha insistido en que esta parálisis se debe, apelando sin nombrarlo al PSOE, a que "quienes tienen la llave en el cajón de la mesa han decidido no abrir el cajón porque tienen mucho miedo a abrir una determinada puerta".

Para Bescansa "hay una parte del PSOE que está bloqueando un gobierno del PSOE con Unidos Podemos" y matiza "ese es el grueso del bloqueo. El bloqueo es al gobierno del PSOE con Unidos podemos y ojalá ese desbloqueo se produzca y no tengamos que llegar a terceras elecciones".

Ante la posibilidad de una nueva cita electoral, la política asegura que "el 'bipartidismo' no va a volver".

La número dos de Unidos Podemos también se ha pronunciado sobre el hecho de que De Guindos comparezca finalmente en la Comisión de Economía y no en el Pleno y sobre la actitud de la presidenta del Congreso. "Ana Pastor no ha entendido que no está ahí para obedecer al PP ni al Presidente. Como presidenta de la Cámara opera en un rol independiente que tiene que ser neutral".

"La señora Pastor no puede decidir unilateralmente que va a ser en Comisión y no en pleno para hacerle más fácil el trago a su compañero de filas eso es no entender la división de poderes y la neutralidad de las instituciones", dice la política.

Carolina Bescansa ha criticado la actitud de Ciudadanos en este tema. "El pacto de PP y Ciudadanos está vivísimo. C's tiene un protagonismo en la vida institucional que no le correspondería si no fuera por el padrinazgo generoso del PP, y estos favores se pagan".