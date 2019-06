La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha considerado que la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería producirse para que haya un “gobierno a pleno rendimiento lo más rápido posible” y porque la ciudadanía “está esperando” a que tenga lugar. Batet ha confirmado a su entrada al foro “Concordia Europe Amchamspain”, que el martes, 2 de julio, mantendrá una reunión con el presidente en funciones de la que saldrá la fecha de su investidura.

Batet ha declarado que “él me transmitirá lo que considere y en función de esa conversación yo acabaré de decidir cuándo se convoca el pleno de investidura”. Al ser preguntada si hay posibilidad de que la investidura de Sánchez resulte fallida, la presidenta del Congreso ha admitido que “todavía no se sabe”, y que “desde luego, antes de la conversación con el presidente” no podrá tomar ninguna consideración al respecto. “Creo que sería bueno para el país que hubiera investidura, que hubiera un gobierno a pleno rendimiento lo más rápido posible porque creo que es lo que necesita precisamente la ciudadanía y es lo que está esperando”, ha concluido.