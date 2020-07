Basagoti recalca que "hay que barrer a los que se forran gracias a la política"

El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que "hay que barrer a los que se forran gracias a la política o el sistema puede quedar muy tocado". Basagoiti ha hecho estas declaraciones en una entrevista que ha publicado este domingo el 'Diario Vasco', en la que ha recalcado que no conoce nadie a su alrededor que se haya enriquecido con la política, aunque sí a "muchos que han dado incluso la vida".

El líder de los populares vascos ha reiterado su defensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha asegurado que es una persona que "no vive entre lujos, ni tiene cuentas escondidas por ahí" y por la que pone "la mano en el fuego".

"Lo único probado aquí es que uno o varios del entorno del Gurtel se forraron. Lo demás no hay quien se lo crea", ha agregado Basagoiti, quien reitera la confianza en la dirección de su partido que, según señala, "jamás ha sido condenado por financiación ilegal", mientras que "otros, como el PSOE, no pueden decir lo mismo".

En cuanto a su futuro, Basagoiti asegura que "la política no es para toda la vida" y que su intención es "aplicarlo al dejar la presidencia" del PP vasco, aunque matiza que "no hay ninguna novedad" con respecto a su sucesión y que "aún no toca".