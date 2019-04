Bárcenas detalla el contenido de los discos duros pero no aporta ningún documento que acredite sus afirmaciones

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha detallado al juez de memoria los documentos que figuraban en los discos duros de los ordenadores destruidos por el PP y que supuestamente dan cuenta de la contabilidad B del partido, pero no ha aportado ningún listado o escrito que lo acredite.

Fuentes jurídicas han informado de que Bárcenas, que ha comparecido por segunda vez ante la titular Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid tras hacerlo el pasado 3 de febrero, en ambos casos como testigo, ha especificado que los ordenadores contenían un listado de todos los donantes del PP en los últimos años, así como de las reuniones de él y el extesorero Álvaro Lapuerta mantuvieron con estas personas.

También ha explicado que supuestamente existían recibís de pagos efectuados con la caja B del partido que se realizaron en Loewe, cargos en sastrerías para miembros del partido, otros de la compra de corbatas así como de otros tantos regalos.

Otro de los archivos, ha añadido, daba cuenta de los detalles presupuestarios de campañas electorales del partido en que aparecía un déficit que normalmente se cubría con dinero proced caso Gürtelaja B. Y de pantallazos del Luis Molero, cajero del PP, que le daba indicaciones sobre pagos así como de Lapuerta en relación a pagos a algunos empleados del partido, pero no a sus máximos dirigentes.

Ahora bien, no ha podido acreditar ninguna de estas afirmaciones con documento alguno, ya que no encuentra el listado de todo lo que contenían los discos duros y que elaboró, al parecer, a propuesta de su entonces abogado Javier Gómez de Liaño.

Tanto es así, que en su primera declaración ante la juez Rosa María Freire habló genéricamente de que los ordenadores guardaban documentos comprometedores que ponían de manifiesto la existencia de una contabilidad B en el PP, pero no especificó de que se trataban. Pero ahora, según las fuentes, Bárcenas ha dicho a la magistrada que ha hecho memoria de esos archivos, si bien no logra encontrar el supuesto listado que le mandó escribir Gómez de Liaño. Tampoco dispone de una copia de seguridad de los discos duros, aunque ha insinuado que no descarta que el partido pueda tenerla.

Según las fuentes, Bárcenas se ha guardado información sobre otras cuestiones que desvelará a partir del mes de octubre cuando arranca el juicio del caso Gürtel con la finalidad de emplearlos en su estrategia de defensa.

En su primera declaración, Bárcenas señaló a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como la responsable de dar la orden de borrar los discos duros de los ordenadores que él utilizaba en la sede de Génova que se ejecutó entre abril y julio de 2013.

Al respecto, ha asegurado que en febrero de ese mismo año contactó con el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas, y un diputado de Almería para tratar de recuperar los ordenadores.

Entre ambas declaraciones, la jueza Rosa María Freire ha tomado declaración a varios responsables del PP, entre ellos el responsable informático, Jose Manuel Moreno, quien manifestó que borró 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.

Todos los miembros del PP que han declarado ante la jueza han afirmado que el borrado se hizo según el protocolo del partido y sin que hubiera ningún archivo en los ordenadores.