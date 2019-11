Barcelona refuerza su seguridad para recibir a la princesa de Asturias que entregará los premios Princesa de Girona

Este lunes tiene lugar la entrega de los premios Princesa de Girona. Por ello, se refuerza la seguridad frente al aeropuerto y en las sedes clave de la visita. El Palacio de Congresos y el Hotel. Porque la bienvenida en Barcelona a la familia real se prevé muy diferente a la de su último acto público en Oviedo.

Para la princesa Leonor será su primera visita oficial a Cataluña y como ha hecho su padre en ediciones anteriores, también pronunciará su primer discurso en catalán.

La heredera a la corona será consciente, a sus 14 años, de que la corona no es bien recibida por los que defienden la independencia. Por la vía legal, Junts per cataluña y ERC han presentados sendos recursos a la Junta Electoral para aplazar el acto. No se han admitido. Se han rechazado las peticiones porque se trata de una ceremonia que nada tiene que ver con las elecciones generales.