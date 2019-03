Aznar: "No podemos quedarnos de brazos cruzados"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido de que los países europeos tienen que dar una respuesta a la amenaza del terrorismo yihadista, y ha subrayado: "No podemos quedarnos de brazos cruzados". Durante el acto de presentación de la biografía de Konrad Adenauer que ha editado FAES, Aznar ha admitido que se presentan "dilemas estratégicos, políticos y militares cruciales", y que "nada es fácil", pero ha subrayado que "es imprescindible elegir".

"Y todos tendrán y tendremos que definir las opciones, elegir entre las distintas formas de abordar los problemas", ha añadido el presidente de FAES. "No se pierde libertad cuando se actúa con el rigor necesario ante amenazas críticas y agresiones brutales a la seguridad, no habrá riesgo para la libertad mientras las instituciones democráticas y el Estado de derecho cumplan con sus funciones", ha señalado. Y ha añadido que "no se puede pretender mantener un modelo de bienestar apacible y generoso tapándose los ojos ante las amenazas que nos afectan".

Aznar ha alertado del "riesgo para la paz" que supone que el proyecto europeo esté hoy "tan debilitado" para hacer frente a amenazas como el terrorismo de Daesh y ha defendido que "urge un rearme moral" ante lo que ha calificado como "desafíos cruciales". Para ello, ha censurado el "buenismo" que oculta "oscuras intenciones" y ha llamado a restablecer el "vínculo atlántico".

"Tenemos enemigos concretos y no los hemos fabricados nosotros", ha comentado antes de añadir que la fuerza del autodenominado Estado Islámico viene de su "fanatismo, odio y desprecio a la vida", incluyendo a aquellos que profesan la fe de un islam no violento.