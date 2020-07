Aznar cree que Botella es "muy buena alcaldesa" y que debería volver a presentarse

Jose María Aznar ha salido en defensa de su mujer y alcaldesa de Madrid, Ana Botella despojándole de la culpa en el caso Madrid Arena y ha atribuido la responsabilidad a la empresa organizadora 'Diviertt'. "Tal vez en España buscamos culpables con demasiada facilidad y un 'dígame la resolución de todo desde el minuto uno'.

"Madrid tiene una muy buena alcaldesa que sabe lo que tiene que hacer"

"Las cosas hay que analizarlas, hay que verlas, si usted tiene la responsabilidad de organizar una cosa, de garantizar la seguridad de esa cosa, usted empresa, en un sitio determinado, y no lo hace, sino que deja que entre el doble de gente y no adopta las medidas y no toma las decisiones correctas, ahí es donde en mi opinión recae la responsabilidad", explicó Aznar en una entrevista.

Para el ex presidente español "crisis" como éstas "son difíciles siempre de gestionar" porque uno piensa que "si hubiese dependido" de uno "lo que hubieses podido evitar". "No dependía de tí [en referencia a Botella y el Ayuntamiento de Madrid] y, por lo tanto, son muy complicadas de hacer y por eso, lo razonable es poner la atención en quién tiene la responsabilidad sobre las cosas y en ese caso exigir las responsabilidades", razonó.

Aznar ha comentado también que "la vida política tiene buenos momentos, momentos duros y momentos injustos", pero que sin lugar a dudas "lo mas grave de este asunto es que haya cinco personas que hayan muerto".

Botella tiene "coraje"

Por otra parte, explicó que inicialmente a Botella "no le gustaba la política pero a base de tratar con ella" se introdujo. El ex presidente destacó que "es una persona muy inteligente con un gran coraje y le gusta la tarea que hace", ya que "disfruta resolviendo problemas de la gente".

Por ello para Aznar, "Madrid tiene una muy buena alcaldesa, que sabe lo que tiene que hacer" y a la que, si le pidiera su consejo, "le diría que sí [se volviera a presentar a la reelección] porque creo que tiene que haber gente buena y ella es buena".