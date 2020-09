Ayuso ha sido informada de las restricciones de movilidad en Madrid por whatsapp según su Viceconsejero de Sanidad

El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha dicho este martes que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido informada esta misma mañana por whatsapp del anuncio de los confinamientos selectivos tras el aumento de los contagios por coronavirus.

Zapatero ya ha hablado de "medidas drásticas" para frenar la escalada de contagios y los rebrotes de coronavirus que incluyen restricciones en la movilidad y confinamientos selectivos. Preocupa sobre todo la tasa de incidencia de contagios en el sur de la ciudad y de la comunidad según el mapa interactivo que muestra la concentración de casos.

Las palabras del consejero en su comparecencia han incluido la posibilidad de reducir las cuarentenas de 14 a 7 días aunque todo está en estudio y las medidas no entrarían en vigor hasta el domingo o el lunes.

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que cada semana ofrece el vicepresidente Ignacio Aguado ha sido suspendida con lo que no hay más declaraciones al respecto desde el gobierno de la Comunidad de Madrid.

La oposición pide ser informada de los planes de la Comunidad

Desde la oposición el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha lamentado que el anuncio hoy de medidas más restrictivas no se produjera durante el debate sobre el estado de la región: "No parece adecuado que estemos reunidos y al día siguiente se avance esta decisión". Gabilando que ha sido muy duro con el gobierno de Díaz Ayuso y que contenpla incluso una moción de censura si tuviera apoyos, ha dicho que "de entrada no tengo nada que objetar pero hubiera estado bien debatirlo ayer y anteayer en el debate de la región y haber podido aportar consideraciones", ha señalado Gabilondo en declaraciones a Telemadrid.

Gabilondo ha agregado que ni le extraña ni le parece mal que se hagan confinamientos, pero ha insistido en la necesidad de tener información mucho más detallada. "La situación en Madrid -ha dicho- es inquietante y, por tanto, no vamos a criticar la adopción de medidas, solo criticamos que no se nos tenga en cuenta".