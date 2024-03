Ayuso, contra el PSOE por usarla para tapar los presuntos casos de corrupción: "Pablo Escobar a su lado es un principiante"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la Asamblea de Madrid después de que cientos de manifestantes se concentraran en la calle Génova de Madrid pidiendo su dimisión.

La Asamblea también se esperaba que fuera bronca y los partidos de izquierdas han hecho oposición exigiendo la salida del Gobierno de la presidenta 'popular'.

El revuelo político sembrado por los presuntos casos de corrupción ha llegado hasta el entorno cercano de Díaz Ayuso. Los últimos días han estado marcados por la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la pareja de la presidenta de Madrid por fraude fiscal y también por la filtración de sus datos personales, que ha denunciado el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM).

La oposición -PSOE y Más Madrid- han pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y le han exigido explicaciones. Sin embargo, la presidenta autonómica ha defendido que no es un tema que afecte a la Comunidad.

Se escudaba también en la "obsesión" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ella porque "le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño".

"A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo", ha señalado la dirigente madrileña. Acto seguido, Ayuso ha citado todo lo que, a su parecer, intenta "tapar" con ella: "los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al África Center, los Consejos de Gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcón que Sánchez se niega a explicar, festival del queroseno, por cierto; 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la 'trama Koldo', casi 18 millones de fondos europeos afectados por el 'caso Ábalos', secretario de organización de su partido, implicando Puertos del Estado, Adif, Armengol, al ministro Torres, Illa, que fue capaz de comprar seis veces por encima del precio material defectuoso".

También ha citado los viajes al extranjero de Ábalos y Koldo; "los Bizum con los que Koldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución (...) los fajos de billetes, 23 móviles, 24.000 euros y nueve armas incautadas en la casa de Koldo...". "Pablo Escobar a su lado es un principiante", zanjaba Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso defiende el entorno privado

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido el respeto por el entorno privado. Lo hace después de que Madrid reclamara más seguridad en el entorno de la vivienda de Ayuso.

"No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días", ha asegurado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "está habiendo personas que se están acercando y que están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos".

Los temas de la Asamblea

Las polémicas centrarán la sesión de control al gobierno madrileño. En primer lugar, habrá una declaración institucional -secundada por todos los partidos del hemiciclo- en defensa de la libertad de prensa.

A Ayuso, Vox le preguntará por sus planes fiscales, PSOE por el alquiler, Más Madrid lo hará por la situación política y PP por las relaciones con regiones hispanoamericanas. También se debatirá la relación del Gobierno con los medios de comunicación, la prevención del fraude fiscal, la sanidad privada y el Valle de Cuelgamuros, entre otros.

