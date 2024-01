Ayuso propone llevar la legalidad de Bildu al Supremo: "Nos debemos preguntar si Bildu es legal"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cargado este martes en los desayunos de Europa Press contra las "políticas carnívoras y autoritarias" que ha puesto en marcha el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo que ocurre en nuestro país no ocurre en ningún lugar del mundo. Vamos directos a un país donde acaban las ganas de contratar, de trabajar duro. -Sánchez- está siendo extorsionado por las minorías separatistas", sentencia.

La del PP ha trasladado también una controvertida propuesta que pasa por "preguntarse ante el Tribunal Supremo si es legal que tengamos a Bildu, a gente que ha cometido delitos de sangre" en las instituciones. Quiere que haya una mayoría del "apoyo de senadores y diputados y abrir el debate".

"Nos debemos preguntar si Bildu es legal. No que se ilegalice, porque no me gusta, simplemente quiero saber si es legal. Lo he pedido muchas veces", ha señalado la popular en el desayuno informativo.

"Políticas que no queríamos ninguna mujer con dos dedos de frente"

Sobre la encuesta del CIS que revela que el 44% de los hombres se siente discriminado, ha dicho: "No me extraña, se han puesto a hacer políticas insensatas que no queríamos ninguna mujer con dos dedos de frente".

Además, ha subrayado que Sánchez ha puesto "todo su empeño en asfixiar a Madrid", porque "no soporta que Madrid sea refugio de los que escapan de las dictaduras que quedan en el mundo".

"Ahora pretende dejar a la región sin la energía que necesita para seguir creciendo y consolidarse como motor digital del sur de Europa. El Gobierno ha actualizado el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. En concreto, han propuesto modificaciones en este plan por un total de 276 millones de euros. Sin embargo, Madrid no recibirá nada, ya que sólo se le ha concedido una nueva actuación sin coste adicional para ampliar la subestación de Algete. Esto nos sitúa como una de las pocas comunidades autónomas que no se beneficiará de las nuevas inversiones", afirma Díaz Ayuso.

Proyectos industriales "en riesgo"

Ayuso ha indicado que "las distribuidoras habían solicitado en torno a 80 actuaciones en la Comunidad de Madrid para tener acceso a 2.947 megavatios más, con el objetivo de reforzar las infraestructuras, promover otras nuevas e impulsar las inversiones industriales.

La líder del PP de la Comunidad de Madrid ha apuntado que "esta propuesta del Gobierno no atiende en absoluto las necesidades de la Comunidad de Madrid, lo que pone en riesgo importantes proyectos industriales, sobre todo en el sector de los centros de datos y otras infraestructuras digitales".

Avisa, de esta manera, que "si se aprobara el plan propuesto, se pondría en riesgo la creación de casi 18.000 puestos de trabajo directos e indirectos".