Génova y Ayuso cierran filas sobre la ilegalización de Bildu para redirigir la polémica

Las listas de Bildu continúan centrando la campaña electoral del 28-M. Este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistió en ilegalizar a la formación abertzale, pero este viernes la dirección del partido se ha desmarcado de esta postura.

Ante el revuelto, este viernes Ayuso ha matizado sus palabras. "Nosotros no queremos que Bildu esté en las instituciones, pero yo no insto a que se estudie su posible ilegalización porque no me guste. Yo lo que quiero sobre todo es que la justicia nos diga si estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedir semejante atropello. Me veo obligada a defender este discurso porque me afilié al PP por esto", ha declarado.

Sobre el asunto también se ha manifestado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha dejado claro que "las afirmaciones son de cada uno". Al respecto Gamarra ha dejado claro que no cree "en absoluto" que esta cuestión pueda afectar a la campaña electoral del partido. "Las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto", ha indicado.

En la misma línea, el portavoz campaña del PP, Borja Sémper, ha precisado que Bildu "no incumple la ley de partidos" y, por lo tanto, el PP acepta "con naturalidad democrática que esté en las instituciones", eso sí ha lamentado "la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no han abjurado de su pasado".

El PP no va a ilegalizar Bildu

El PP ha confirmado que no va a iniciar ningún tipo de acción para ilegalizar a Bildu. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que en este momento, a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales, "el foco hay que ponerlo en lo político, no en lo jurídico".

Feijóo ha reclamado a Sánchez que se comprometa a no pactar con la coalición vasca ninguna ley en el Congreso. "Tomo prestadas palabras suyas: 'Con Bildu no voy a pactar'. Pues sí, hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez. Lo único que le importa es tener cinco votos de Bildu para intentar mantenerse en el Gobierno de España aún perdiendo las elecciones", ha mencionado el dirigente gallego.

La JEC rechaza la petición de Vox

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la petición de Vox para excluir a los 44 condenados de ETA de las listas de Bildu a las elecciones autonómicas y municipales. El órgano ha recordado que ese asunto no es competencia suya ya que su labor es resolver reclamaciones "por irregularidades".