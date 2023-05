Ayuso, sobre la polémica de las listas electorales: "Bildu no son los herederos de ETA, es ETA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que "Bildu no son los herederos de ETA", sino que "es ETA". Considera que "ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación".

En un desayuno informativo, Díaz Ayuso ha resaltado que "el de ETA y sus cómplices nacionalistas fue el caso más brutal" de la historia de España, "lo que en inglés llaman 'gerrymandering' en versión batasuna". Además, subraya que "se expulsó a decenas de miles de vascos y a sus familias, a los que se mataba, amenazaba, secuestraba, extorsionaba con el llamado impuesto revolucionario, o se señalaban sus negocios para que tuvieran que cerrar o para que sus vecinos los marginaran".

"Acababan marchándose, dejando atrás su vida de muchas generaciones, y se alteró el régimen electoral para siempre. De ahí que en muchos municipios vascos aún impere la ley del silencio. ¿Se puede llamar democracia sin bochorno a semejante estado de cosas? Por mucho que lo quieran ocultar, así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA", ha dicho Ayuso.

"El PSOE emprendió el asalto al poder judicial"

"El PSOE emprendió el asalto al poder judicial", considera la dirigente madrileña, a la vez que dice que "las primeras brechas se abrieron con Felipe González, pero la alfombra roja se la puso José Luis Rodríguez Zapatero, quien desenterró el 'guerracivilismo' y pactó con terroristas, independentistas y la ultraizquierda bolivariana".

Para Ayuso, Pedro Sánchez "cruzó todas las líneas rojas de la indignidad". Por un lado, dice, "primero blanquearon a los asesinos y a sus cómplices: acuérdense, 'Otegi, hombre de paz'. Y después, disfrazaron a Bildu de partido democrático. Porque ellos se arrogan el derecho a decidir qué es o no es delito para construir una justicia a la medida de sus intereses", ha manifestado.

Sánchez "es el único responsable de que Bildu decida hoy sobre la vivienda"

Acerca de la figura del presidente del Gobierno, piensa que Sánchez "es el único responsable de que Bildu decida hoy sobre la vivienda, la historia, los presupuestos y el mercado laboral de todos los españoles, entre otras muchas cosas" y, "si nadie lo remedia, Bildu podría acabar gobernando en el País Vasco, lo que provocaría un desastre territorial de consecuencias imprevisibles para toda España".

"Traición a las víctimas del terrorismo"

"Es una nueva traición a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles, puesto que todos también somos víctimas. Bildu concurrirá a las próximas elecciones con 44 condenados por pertenencia a ETA en sus listas, 7 de ellos con crímenes de sangre, y algunos se presentan en los municipios donde asesinaron a sus víctimas. Bildu no son los herederos de ETA, es ETA", ha dicho mientras ha sostenido que, "para que nadie les marque los límites, "han colocado a un exdirigente etarra, que fue condenado a 14 años de cárcel, en el Consejo Electoral de Álava, el órgano que debe velar por la limpieza de las elecciones".

La presidenta considera que "solo cuando han visto que la decisión de Bildu perjudicaba a Sánchez en las encuestas, han simulado una corrección de cara al electorado: puro teatro para salvar el contubernio". A su juicio, "no van a dejar de ir en las listas, y claro que tomarán posesión".

Ayuso mantiene que "nunca, en los 46 años de Democracia, un presidente del Gobierno había caído tan bajo, porque vivir sometido al crimen y al silencio es la mayor indignidad".

Gamarra reacciona a las palabras de Ayuso

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que no se puede ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos tras haber consultado con su equipo jurídico, pero exige al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que consulte a la Abogacía para "resolver" esta cuestión y así saber si es posible o no abrir ese proceso de ilegalización. Se ha pronunciado así después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya hablado acerca de la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos.

Tras ser preguntada de manera expresa en varias ocasiones sobre si la dirección del PP considera que ETA sigue viva y si considera que Bildu podría ser ilegalizado como plantea Ayuso, Gamarra ha admitido que han realizado consultas con sus "equipos jurídicos" y "consideran que no se incurriría en ese supuesto". Sin embargo, recalca que quien debe "resolver" esta cuestión y pronunciarse al respeto es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ha subrayado que, "a quién le corresponde evacuar esa consulta y pedirle que se pronuncie" es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno no pregunte a la Abogacía del Estado y no le consulte si se incurre en ese supuesto", ha remarcado.