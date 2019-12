La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a otro de los CDR detenidos por preparar explosivos

La Audiencia Nacional ha acordado prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para un quinto miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo, una medida que ya ha dictado para otros cuatro imputados. Después de que se conociera que una jueza había decretado fianza para Ferrán Jolis, ahora la Sala de lo Penal hace lo mismo con Alexis Codina, si bien le impone el doble de fianza: 10.000 euros. A la espera de que ambos paguen las respectivas cantidades que les permitirán su salida en libertad, con ellos ya son cinco los investigados en esta causa a los que la Audiencia levanta la prisión preventiva, acordada el pasado mes de septiembre. En el auto en el que estima parcialmente el recurso de Codina a la prisión, la Sala le impone no obstante como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la designación de un domicilio.

Solo sustancias precursoras, no explosivos

Si al dejar en libertad a los imputados Xavier Duch, Xavier Buigas y Eduard Garzón, la Sala argumentó que no participaron materialmente en la fabricación y tenencia de explosivos, en esta ocasión explica que en el domicilio de Codina -a quien los investigadores habrían situado en un principio en el "núcleo productor" del grupo- no se encontraron explosivos como tal, sino "sustancias precursoras". Aunque sí disponía de documentos "con información para elaborar explosivos", no se halló "termita sino precursores de la misma", dice el tribunal. Según la Sala, en la pericial realizada por técnicos del Grupo de Desactivacion de Explosivos(GEDEX) de la Guardia Civil, no se ha encontrado "referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimiento técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores)". Esta "objetiva inexistencia de explosivos" hace que la situación de Codina no difiera de la de los otros imputados que han salido en libertad, según la Sala, que aprecia "claros elementos de arraigo" en el imputado y que considera que no existe "un riesgo real" de que entorpezca el procedimiento.

La fiscalía, en contra

No consideró lo mismo la Fiscalía que -a diferencia de con los otros investigados- se opuso a la libertad de Codina al considerar que podía tener en su casa "un laboratorio clandestino" para fabricar explosivos. Con esta decisión de la Audiencia, ya solo dos investigados en la causa permanecen en prisión: Germinal Tomás y Jordi Ros, a quienes los investigadores ubican en el "núcleo productor" del grupo. Los siete están investigados en esta causa por formar parte presuntamente del Equipo de Resistencia Táctica (ERT), una facción radicalizada de los CDR que supuestamente planeaba sabotajes con explosivos con motivo de la sentencia del "procés". El juez les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y fabricación y tenencia de explosivos.