La Audiencia Nacional abre diligencias previas para investigar la relación de Otegi en el asesinato de Hergueta

La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) presenta una querella contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional. También lo hace contra el exintegrante de ETA José Aulestia, alias 'Zotxa', por presunto delito de asesinato terrorista contra Luis María Hergueta en junio de 1980.

"Otegi era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETA, órgano que cumplía las funciones del aparato militar y encargado de las acciones terroristas siguiendo las órdenes del Comité Ejecutivo de la banda", expresa en la querella DyJ, según recoge 'Europa Press' y que se refiere al secuestro de Luis Abaitua, a quien se habría extraído información sobre Hergueta y esa habría sido transmitida con posterioridad a su responsable, siéndole válida y eficaz dicha información para ordenar la comisión del asesinato terrorista".

Todo esto ocurre a tan solo dos días de que se celebren las elecciones en el País Vasco y donde Otegi se presenta como candidato por EH Bildu.

Investigación a Otegi por el asesinato de Hergueta

Al parecer hoy, la Audiencia Nacional (AN) ha abierto diligencias previas para investigar la participación del líder de Bildu en el asesinato de Hergueta. En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 incoa diligencias previas. Además, el juez de la AN ha pedido a Fiscalía que se pronuncie antes de decidir si admite a trámite o no la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

La Asociación que ha presentado la querella contra Arnaldo Otegi recuerda que en esa época el ahora líder de EH Bildu "era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETA". El responsable era 'Zotxa' y Otegi ejercía "funciones de lugarteniente" de éste, explica 'DyJ'.

Asesinan a Hergueta con dos tiros en la cabeza

El 25 de junio de 1980, "tres hombres jóvenes sin identificar" asaltaron a Hergueta caminaba por la calle en Vitoria y le asesinaron. "Uno de ellos le disparó en dos ocasiones en la cabeza, falleciendo en el trayecto hasta el puesto de socorro de Vitoria, donde ingresó cadáver", explica la Asociación DyJ en el escrito.

Por estos hechos, piden a la Audiencia Nacional que cite a declarar como investigado a Otegi y a Aulestia. También solicitan que la Guardia Civil y la Policía Nacional emitan un informe sobre la "evolución" de Otegi dentro de la "organización terrorista ETA" así como su "responsabilidad" en el Estado Mayor de Intervención.

