¿Asunto de salud pública o contra el derecho a circular?

El Ayuntamiento pide calma y recuerda que esta alerta por contaminación en Madrid es una cuestión de salud pública, dice la primera teniente de alcalde, Marta Higueras: "Hay que esperar a ver como evoluciona, aunque de momento no parece que vaya a haber cambios". Su principal apoyo municipal, el PSOE, que ya ha anunciado no apoyará los presupuestos del equipo de gobierno de Carmena, está de acuerdo en la restricción del tráfico y sobre todo en que se anuncie con antelación, no como antes. "Se ha mejorado", dice Purificación Causapie.

Lo que pide mejorar Ciudadanos es la prevención para evitar que la contaminación se dispare, y que para estos casos el transporte público sea gratuito, según Begoña Villacís, "hay que facilitar la vida, no solo prohibir". El PP habla de alarma injustificada y critica al ayuntamiento porque en plenas navidades los comercios van a salir perjudicados: "Son medidas ideológicas, quieren parar Madrid y el derecho de los ciudadanos a circular", critica Íñigo Enríquez de Luna.

La movilidad en Madrid era precisamente hoy era tema de conversación sobre la mesa del presidente del gobierno, antes de la reunión con la dirección del grupo parlamentario popular, comentando que había oído que limitaban a la mitad la circulación.